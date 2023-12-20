В УАФ рассказали, кого будут пускать на стадионы во время матчей УПЛ

Зрители на трибуне стадиона в Украине во время матча. Фото: УНИАН

Украинская ассоциация футбола (УАФ) намерена вернуть отдельные категории болельщиков на стадионы во время матчей Премьер-лиги. Такое решение может быть принято в ближайшее время.

Уже известно, кто именно сможет смотреть футбол с трибун украинских стадионов, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт УАФ.

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В УАФ ведут работу относительно подготовки возвращения на трибуны футбольных болельщиков. Состоялось очередное заседание рабочей группы по этому вопросу. Пока речь идет только о социальных квотах.

Болельщики во время минуты молчания. Фото: УНИАН

Кто сможет посещать стадионы в Украине

Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко заявил, что в ближайшее время на стадионы будут пускать детей и родственников болельщиков, которые погибли на фронте. Также трибуны откроют для раненых защитников Украины, которые проходят реабилитацию в городах, где проводят футбольные матчи.

На игры УПЛ смогут приходить работники медицинской отрасли, которые задействованы на линии фронта. Также футбол со стадионов смогут увидеть защитники Украины, которые находятся в отпуске.

Последний матч со зрителями в Украине состоялся в конце декабря 2021-го года. Это было противостояние "Колоса" и "Миная".

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