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Український футболіст розповів, чи потрібно повертати вболівальників на трибуни

29 грудня 2023 20:45
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Український футболіст розповів, чи потрібно повертати вболівальників на трибуни
Гравець "Оболоні" Дмитро Нагієв. Фото: УПЛ
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Гравець київської "Оболоні" поділився, що стадіон без гравців — це сумно. За його словами, до питання повернення гравців на футбольні трибуни потрібно підійти серйозно. 

Про це пише Sport.news.

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Чи потрібно повертати вболівальників на трибуни

Відомо, що в Україні дедалі частіше почали обговорювати питання повернення футбольних вболівальників на трибуни. Наразі посадовці працюють над тим, щоб втілити цю ідею в життя. За словами Нагієва, повернення фанатів є надзвичайно необхідним для українського футболу та надихне гравців. 

"До цього питання потрібно підійти серйозно, але я думаю що варто повернути вболівальників на футбол, стадіон без глядачів — це сумно. У нас чомусь заповнені дискотеки, концерти, театри, але на футбол людей бояться пускати, для мене особисто незрозуміло, чому так. Відтак, сподіваюся, Міністерство незабаром вирішить це питання", — заявив футболіст.

Раніше ми повідомляли, що Українська асоціація футболу (УАФ) має намір повернути окремі категорії уболівальників на стадіони під час матчів Прем'єр-ліги. Таке рішення може бути ухвалено найближчим часом. 

Перший віцепрезидент УАФ Вадим Костюченко раніше заявляв, що, ймовірно, на стадіони пускатимуть дітей та родичів уболівальників, які загинули на фронті. Крім цього, трибуни можуть відкрити для поранених захисників України, які проходять реабілітацію у містах, де проводять футбольні матчі.

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