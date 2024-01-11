Украинский футболист сменит гражданство — какой паспорт его ожидает
Украинский голкипер Алексей Шлякотин отказался от украинского гражданства и получил статус резидента одной из стран Азии. 34-летний вратарь готовится получить гражданство Гонконга.
Об этом сообщает Sport Arena, передает Новини.LIVE.
Шлякотин — воспитанник киевского "Динамо". В Украине голкипер играл за дубль "Черноморца", после чего отправился в Польшу. Он выступал за "Сосновец", "Корону Кельце", а также португальский клуб "Униау Мадейра".
В 2016 году украинец перебрался в Гонконг, где играл несколько местных клубов. С октября 2022 Шлякотин представляет "Шам-Шуй-По".
В этом сезоне Алексей провел шесть матчей за клуб во всех турнирах и пропустил 24 гола. Команда Шлякотина занимает последнее место в Премьер-лиге Гонконга, набрав одно очко в восьми матчах.
Баскетболист, бьющий штрафные
Если верить его соцсетям, коренастый вратарь неплохо играет в баскетбол и бьет штрафные. А также регулярно спасает свою команду красивыми сейвами, игрой на выходе и попадает на обложки местной прессы.
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