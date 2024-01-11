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Украинский футболист сменит гражданство — какой паспорт его ожидает

11 января 2024 19:51
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Украинский футболист сменит гражданство — какой паспорт его ожидает
Алексей Шлякотин. Фото: Instagram/aleks.shliakotin
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинский голкипер Алексей Шлякотин отказался от украинского гражданства и получил статус резидента одной из стран Азии. 34-летний вратарь готовится получить гражданство Гонконга.

Об этом сообщает Sport Arena, передает Новини.LIVE.

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Шлякотин — воспитанник киевского "Динамо". В Украине голкипер играл за дубль "Черноморца", после чего отправился в Польшу. Он выступал за "Сосновец", "Корону Кельце", а также португальский клуб "Униау Мадейра".

В 2016 году украинец перебрался в Гонконг, где играл несколько местных клубов. С октября 2022 Шлякотин представляет "Шам-Шуй-По".

В этом сезоне Алексей провел шесть матчей за клуб во всех турнирах и пропустил 24 гола. Команда Шлякотина занимает последнее место в Премьер-лиге Гонконга, набрав одно очко в восьми матчах.

Баскетболист, бьющий штрафные

Если верить его соцсетям, коренастый вратарь неплохо играет в баскетбол и бьет штрафные. А также регулярно спасает свою команду красивыми сейвами, игрой на выходе и попадает на обложки местной прессы.

Напомним, Довбик получит предложение из АПЛ — украинцем интересуются два клуба. А пока украинского форварда побили на тренировке "Жироны". 

Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб. 

Цыганков заинтересовал сразу два известных клуба.

Трубин готовится к трансферу в новый клуб — что известно.

"Динамо" может бесплатно подписать иностранного защитника.

 

украинцы
гражданство
Азия

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