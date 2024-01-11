Український футболіст змінить громадянство — який паспорт його очікує

Олексій Шлякотін. Фото: Instagram/aleks.shliakotin

Український голкіпер Олексій Шлякотін відмовився від українського громадянства та отримав статус резидента однієї з країн Азії. 34-річний воротар готується отримати громадянство Гонконгу.

Про це повідомляє Sport Arena, передає Новини.LIVE.

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Шлякотін — вихованець київського Динамо. В Україні голкіпер грав за дубль Чорноморця, після чого вирушив до Польщі. Він виступав за Сосновець, Корону Кельце, а також португальський клуб Уніау Мадейра.

2016 року українець перебрався до Гонконгу, де грав за кілька місцевих клубів. З жовтня 2022 року Шлякотін представляє Шам-Шуй-По.

Цього сезону Олексій провів шість матчів за клуб у всіх турнірах та пропустив 24 голи. Команда Шлякотіна посідає останнє місце у Прем'єр-лізі Гонконгу, набравши одне очко у восьми матчах.

Баскетболіст, який б'є штрафні

Якщо вірити його соцмережам, кремезний воротар непогано грає у баскетбол та б’є штрафні. А також регулярно рятує свою команду красивими сейвами, грою головою на виході та потрапляє на обкладинки місцевої преси.

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