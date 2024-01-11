Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Український футболіст змінить громадянство — який паспорт його очікує arrow

Український футболіст змінить громадянство — який паспорт його очікує

11 січня 2024 19:51
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Український футболіст змінить громадянство — який паспорт його очікує
Олексій Шлякотін. Фото: Instagram/aleks.shliakotin
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Український голкіпер Олексій Шлякотін відмовився від українського громадянства та отримав статус резидента однієї з країн Азії. 34-річний воротар готується отримати громадянство Гонконгу.

Про це повідомляє Sport Arena, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Шлякотін — вихованець київського Динамо. В Україні голкіпер грав за дубль Чорноморця, після чого вирушив до Польщі. Він виступав за Сосновець, Корону Кельце, а також португальський клуб Уніау Мадейра.

2016 року українець перебрався до Гонконгу, де грав за кілька місцевих клубів. З жовтня 2022 року Шлякотін представляє Шам-Шуй-По.

Цього сезону Олексій провів шість матчів за клуб у всіх турнірах та пропустив 24 голи. Команда Шлякотіна посідає останнє місце у Прем'єр-лізі Гонконгу, набравши одне очко у восьми матчах.

Баскетболіст, який б'є штрафні

Якщо вірити його соцмережам, кремезний воротар непогано грає у баскетбол та б’є штрафні. А також регулярно рятує свою команду красивими сейвами, грою головою на виході та потрапляє на обкладинки місцевої преси.

Нагадаємо, Довбик отримає пропозицію з АПЛ — українцем цікавляться два клуби. А поки що українського форварда побили на тренуванні "Жирони".

Лунін готується до трансферу до несподіваного клубу.

Циганков зацікавив відразу два відомі клуби.

Трубін готується до трансферу до нового клубу — що відомо.

"Динамо" може безкоштовно підписати іноземного захисника.

українці
громадянство
Азія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

Актуальне по темі