Украинский пловец Бухов добыл уникальное достижение на Чемпионате мира
21-летний украинский пловец Владислав Бухов стал первым в истории нашей страны чемпионом мира на дистанции 50 метров вольным стилем. В целом это восьмое золото для Украины в плавании на Чемпионатах мира по водным видам спорта.
В Катаре он показал время 21,44 секунды, установив национальный рекорд Украины, передает Новини.LIVE.
Украинец Владислав Бухов впервые в карьере стал чемпионом мира по плаванию. Ранее он дважды останавливался на чемпионатах мира в полуфиналах, но в Дохе по сумме двух заплывов украинца опередил только действующий чемпион мира и трехкратный олимпийский призер австралиец Кэмерон Макевой.
Владислав также уступил Макевою в квалификации — стал вторым из более сотни участников отборочной стадии. Его результат в полуфинале обновил национальный рекорд, который с Олимпиады-2016 принадлежал Андрею Говорову.
Взял реванш у Макевоя
В финале основная борьба за золото развернулась именно между Макевоем и Буховым. Украинец опередил действующего чемпиона на 0,01 секунды и завоевал дебютную медаль на этом уровне.
Тройку призеров запер британец Бенджамин Прауд. На финише чемпион мира 2022 проиграл украинцу 0,09 секунды.
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