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Український плавець Бухов здобув унікальне досягнення на Чемпіонаті світу

17 лютого 2024 22:07
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Дмитро Богомолов
Журналіст
Український плавець Бухов здобув унікальне досягнення на Чемпіонаті світу
Владислав Бухов. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

21-річний український плавець Владислав Бухов став першим в історії нашої країни чемпіоном світу на дистанції 50 метрів вільним стилем. Загалом це восьме золото для України у плаванні на Чемпіонатах світу з водних видів спорту.

У Катарі він показав час 21,44 секунди, встановивши національний рекорд України, передає Новини.LIVE.

Українець Владислав Бухов уперше в кар'єрі став чемпіоном світу з плавання. Раніше він двічі зупинявся на чемпіонатах світу в півфіналах, але у Досі за сумою двох запливів українця випередив лише чинний чемпіон світу й триразовий олімпійський призер австралієць Кемерон Макевой.

Владислав також поступився Макевою у кваліфікації — став другим з понад сотні учасників відбіркової стадії. Його результат у півфіналі оновив національний рекорд, що від Олімпіади-2016 належав Андрію Говорову.

Взяв реванш у Макевоя

У фіналі основна боротьба за "золото" розгорнулася саме між Макевоєм та Буховим. Українець випередив чинного чемпіона на 0,01 секунди та здобув дебютну медаль на цьому рівні.

Трійку призерів замкнув британець Бенджамін Прауд. На фініші чемпіон світу 2022 року програв українцеві 0,09 секунди.

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