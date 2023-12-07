Украинский супертяжеловес Выхрист узнал, когда вернется на ринг

Виктор Выхрист. Фото: instagram.com/viktor_faust_vykhryst

Супертяжеловес Виктор Выхрист наконец-то восстановился от травм и готов к возвращению на ринг. Ему нужно взять реванш за последнее поражение.

О возвращении украинца сообщил его промоутер Эрол Чейлан, слова которого привел портал Fightnews.

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За свою профессиональную карьеру Выхрист провел двенадцать поединков. В одиннадцати он победил, в семи досрочно. При этом у боксера одно поражение.

Выхрист вернется на ринг

По словам Чейлана, Выхрист залечил свое сломанное ребро, из-за которого проиграл последний бой, и спину.

Сейчас боксер из Кременчуга вернулся в спортзал и приступил к тренировкам. Поэтому его возвращение планируется в январе следующего года.

"Виктор снова здоров, у него зажили ребро и спина. Он уже в зале и вернется на ринг не позже конца января", — сказал промоутер.

Также Чейлан рассказал, что они с Виктором продлили контракт на пять лет.

"Мы продлили наш контракт и все обнулили. Виктор снова подписал контракт с EC Boxing на пять лет и доказал, что полностью нам доверяет и доволен нами", — добавил Чейлан.

Отметим, что в феврале 2023 года Выхрист из-за травмированного ребра досрочно проиграл кубинцу Ленье Перро. Известно, что из-за этой травмы украинец мог очень сильно навредить своему здоровью, если бы решил продолжить поединок.

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