Український суперважковаговик Вихрист дізнався, коли повернеться на ринг

Віктор Вихрист. Фото: instagram.com/viktor_faust_vykhryst

Суперважковаговик Віктор Вихрист нарешті відновився від травм та готовий до повернення на ринг. Йому потрібно взяти реванш за останню поразку.

Про повернення українця повідомив його промоутер Ерол Чейлан, слова якого навів портал Fightnews.

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За свою професійну кар’єру Вихрист провів дванадцять поєдинків. В одинадцяти він переміг, у семи достроково. При цьому у боксера є одна поразка.

Вихрист повернеться на ринг

За словами Чейлана, Вихрист залікував своє зламане ребро, через яке програв останній бій, та спину.

Наразі боксер із Кременчука повернувся в спортзал та розпочав тренування. Тому його повернення планується на січень наступного року.

"Віктор знову здоровий, у нього загоїлися ребро і спина. Він уже в залі й повернеться на ринг не пізніше кінця січня", — сказав промоутер.

Також Чейлан розповів, що вони з Віктором продовжили контракт на п’ять років.

"Ми продовжили наш контракт та все обнулили. Віктор знову підписав контракт з EC Boxing на п’ять років і довів, що повністю нам довіряє та задоволений нами", — додав Чейлан.

Зазначимо, що у лютому 2023 року Вихрист через травмоване ребро достроково програв кубинцю Леньє Перро. Відомо, що через ту травму українець міг дуже сильно нашкодити своєму здоров’ю, якби вирішив продовжити поєдинок.

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