Сергей Нагорняк оценил игру Михаила Мудрика в Челсе

Украинский тренер назвал проблему Мудрика в Челсе, которая мешает украинцу стать звездой
Бывший игрок сборной Украины Сергей Нагорняк заявил, что Михаилу Мудрику пока тяжело в лондонском "Челси". Он считает, что на футболиста оказывают психологическое давление.
Об этом пишет Sport.ua.
Нагорняк оценил игру Мудрика
По словам, Сергея Нагорняка Мудрик походил на себя в игре против Чехии в составе сборной Украины.
"Особенно в начале второго тайма. Он демонстрировал свои лучшие качества, включая скорость", — сказал Нагорняк.
Однако он отметил, что ему играть в "Челси" гораздо сложнее, ведь существует определенное давление на футболиста.
"Понятно, что ему тяжело. У него в "Челси" психологическое давление – сорок людей в команде. На него постоянно оказывают колоссальное психологическое давление. Оно не очень справляется с ним. Вспомните Мудрика, игравшего за "Шахтер" в Лиге чемпионов и который феерические голы забивал", — сказал он.
Также Нагорняк отметил, что у Мудрика пока нет соответствующего баланса между игрой и психологическим состоянием.
Кроме того, он упомянул физическую форму Виктора Цыганкова и заявил, что пока он не в лучшей своей форме.
"Чемпионат Испании только начался. Да, неплохо сыграл в первых матчах, отличился результативными действиями. Но здесь важнее вопрос психологии. Футболисты сборной Украины находятся под давлением и не могут справиться с ним", — сказал Нагорняк.
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