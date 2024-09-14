Сергій Нагорняк оцінив гру Михайла Мудрика у Челсі

Український тренер назвав проблему Мудрика в Челсі, яка заважає українцю стати зіркою
Колишній гравець збірної України Сергій Нагорняк заявив, що Михайлу Мудрику поки важко у лондонському "Челсі". Він вважає, що на футболіста чинять психологічний тиск.
Про це пише Sport.ua.
Нагорняк оцінив гру Мудрика
За словами, Сергія Нагорняка Мудрик був схожий на себе у грі проти Чехії у складі збірної України.
"Особливо на початку другого тайму. Він демонстрував свої найкращі якості, включаючи швидкість", — сказав Нагорняк.
Проте він зазначив, що йому грати у "Челсі" набагато складніше, адже існує певний тиск на футболіста.
"Зрозуміло, що йому важко. У нього в "Челсі" психологічний тиск – сорок людей в команді. На нього постійно чинять колосальний психологічний тиск. Він не дуже справляється з ним. Згадайте Мудрика, який грав за "Шахтар" у Лізі чемпіонів і який феєричні голи забивав", — сказав він.
Також Нагорняк зауважив, що у Мудрика поки немає відповідного балансу між грою та психологічним станом.
Крім цього, він згадав фізичну форму Віктора Циганкова та заявив, що наразі він не у найкращій своїй формі.
"Чемпіонат Іспанії лише розпочався. Так, непогано зіграв у перших матчах, відзначився результативними діями. Але тут важливіше питання психології. Футболісти збірної України перебувають під тиском і не можуть упоратися з ним", — сказав Нагорняк.
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