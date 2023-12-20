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Украинский тренер ушел из европейского клуба — о ком речь

20 декабря 2023 18:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украинский тренер ушел из европейского клуба — о ком речь
Александр Поклонский перед матчем. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный украинский специалист решил досрочно прервать контракт с одним из европейских клубов. Александр Поклонский ушел с поста наставника "Самгурали".

Поклонский едва не вывел команду в еврокубки, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "Футбольна Хата". 

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Заслуженный тренер Украины Александр Поклонский покинул грузинский клуб "Самгурали". Ранее 48-летний наставник вывел эту команду в полуфинал Кубка Грузии. 

Александр Поклонский
Александр Поклонский во время работы в "Днепре-1". Фото: Google

Что известно о Поклонском 

Воспитанник днепропетровского футбола выступал на позиции защитника за несколько команд Первой лиги и Высшего дивизиона Украины. В качестве тренера работал в "Днепре-1", "Никополе" и "ВПК-Агро". 

Причиной ухода Александра Поклонского из "Самгурали" стало то, что стороны не сумели договориться о продлении контракта. Пока не известно, где продолжит карьеру украинский тренер. 

Напомним, Буяльским интересуются в Германии — отпустит ли "Динамо" игрока. 

"Жирона" готова продать своего лидера в мадридский "Реал".

"Динамо" зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь. 

Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не "Челси". 

Ребров рассказал, кто может усилить сборную Украины. 

Источник назвал единственный клуб, который ведет переговоры по Довбику.

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