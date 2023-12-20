Украинский тренер ушел из европейского клуба — о ком речь

Александр Поклонский перед матчем. Скриншот YouTube

Известный украинский специалист решил досрочно прервать контракт с одним из европейских клубов. Александр Поклонский ушел с поста наставника "Самгурали".

Поклонский едва не вывел команду в еврокубки, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "Футбольна Хата".

Читайте также:

Заслуженный тренер Украины Александр Поклонский покинул грузинский клуб "Самгурали". Ранее 48-летний наставник вывел эту команду в полуфинал Кубка Грузии.

Александр Поклонский во время работы в "Днепре-1". Фото: Google

Что известно о Поклонском

Воспитанник днепропетровского футбола выступал на позиции защитника за несколько команд Первой лиги и Высшего дивизиона Украины. В качестве тренера работал в "Днепре-1", "Никополе" и "ВПК-Агро".

Причиной ухода Александра Поклонского из "Самгурали" стало то, что стороны не сумели договориться о продлении контракта. Пока не известно, где продолжит карьеру украинский тренер.

Напомним, Буяльским интересуются в Германии — отпустит ли "Динамо" игрока.

"Жирона" готова продать своего лидера в мадридский "Реал".

"Динамо" зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь.

Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не "Челси".

Ребров рассказал, кто может усилить сборную Украины.

Источник назвал единственный клуб, который ведет переговоры по Довбику.