Український тренер пішов з європейського клубу — про кого йдеться

Олександр Поклонський перед матчем. Скриншот YouTube

Відомий український фахівець вирішив достроково перервати контракт з одним із європейських клубів. Олександр Поклонський пішов з посади наставника "Самгуралі".

Поклонський ледь не вивів команду до єврокубків, нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал "Футбольна Хата".

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Олександр Поклонський під час роботи у "Дніпрі-1". Фото: Google

Що відомо про Поклонського

Вихованець дніпропетровського футболу виступав на позиції захисника за кілька команд Першої ліги та Вищого дивізіону України. Як тренер працював у "Дніпрі-1", "Нікополі" та "ВПК-Агро".

Причиною відходу Олександра Поклонського із "Самгуралі" стало те, що сторони не зуміли домовитися про продовження контракту. Поки що не відомо, де продовжить кар'єру український тренер.

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