Український тренер пішов з європейського клубу — про кого йдеться
Відомий український фахівець вирішив достроково перервати контракт з одним із європейських клубів. Олександр Поклонський пішов з посади наставника "Самгуралі".
Поклонський ледь не вивів команду до єврокубків, нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал "Футбольна Хата".
Заслужений тренер України Олександр Поклонський залишив грузинський клуб "Самгуралі". Раніше 48-річний наставник вивів цю команду до півфіналу Кубка Грузії.
Що відомо про Поклонського
Вихованець дніпропетровського футболу виступав на позиції захисника за кілька команд Першої ліги та Вищого дивізіону України. Як тренер працював у "Дніпрі-1", "Нікополі" та "ВПК-Агро".
Причиною відходу Олександра Поклонського із "Самгуралі" стало те, що сторони не зуміли домовитися про продовження контракту. Поки що не відомо, де продовжить кар'єру український тренер.
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