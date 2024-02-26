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Ультрас Динамо Загреб красивым перфомансом поддержали Украину — фото

26 февраля 2024 22:49
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Агабекян Карен
редактор
Ультрас Динамо Загреб красивым перфомансом поддержали Украину — фото
Болельщики "Динамо" Загреб. Фото: WBC
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Ультрас загребского "Динамо", являющегося крупнейшим клубом в Хорватии, поддержали Украину. Фанаты посвятили нашей стране свой перформанс.

Об этом сообщило сообщество ультрас WBC киевского "Динамо" в Facebook.

Поддержка от "Динамо"

25 февраля на домашнем матче чемпионата Хорватии против "Риеки" (1:0) ультрас "Динамо" вывесили на трибунах баннер с надписью: "Маршируют наши добровольцы в кровавый тан. Освобождать братьев-украинцев из московских оков".

В организации WBC поблагодарили хорватов за поддержку и регулярную помощь Украине.

"Мы всегда рады видеть вас в нашей столице. Верим, что обязательно встретимся в мирном Киеве после нашей победы. Слава Украине! Za dom spremni!" — написали киевляне.

Отметим, что "Динамо" Загреб в этом сезоне неожиданно занимает лишь третье место в турнирной таблице с отставанием в 2 балла от "Хайдука" и в 3 очка от "Риеки". При этом у "динамовцев" на один матч меньше.

Напомним, Трубин перейдет из "Бенфики" в один из самых известных клубов мира.

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война
Хорватия
Динамо
болельщики
ультрас

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