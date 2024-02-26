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Ультрас Динамо Загреб красивим перфомансом підтримали Україну — фото

26 лютого 2024 22:49
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Агабекян Карен
редактор
Ультрас Динамо Загреб красивим перфомансом підтримали Україну — фото
Уболівальники "Динамо" Загреб. Фото: WBC
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Ультрас загребського "Динамо", який є найбільшим клубом в Хорватії, підтримали Україну. Фанати присвятили нашій країні свій перфоманс.

Про це повідомила спільнота ультрас WBC київського Динамо у Facebook.

Підтримка від "Динамо"

25 лютого на домашньому матчі чемпіонату Хорватії проти "Рієки" (1:0) ультрас "Динамо" вивісили на трибунах банер з написом: "Марширують наші добровольці у кривавий тан. Визволяти братів-українців з московських кайдан".

У організації WBC подякували хорватам за підтримку й регулярну допомогу Україні.

"Ми завжди раді бачити вас у нашій столиці. Віримо, що обов’язково зустрінемося в мирному Києві після нашої перемоги. Слава Україні! Za dom spremni!" — написали кияни.

Зазначимо, що "Динамо" Загреб цього сезону несподівано займає лише третє місце в турнірній таблиці з відставанням у 2 бали від "Хайдука" та в 3 очки від "Рієки". При цьому у "динамівців" на один матч менше.

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Довбиком активно цікавляться три клуби з Англії.

війна
Хорватія
Динамо
вболівальники
ультрас

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