Ультрас Динамо Загреб красивим перфомансом підтримали Україну — фото

Уболівальники "Динамо" Загреб. Фото: WBC

Ультрас загребського "Динамо", який є найбільшим клубом в Хорватії, підтримали Україну. Фанати присвятили нашій країні свій перфоманс.

Про це повідомила спільнота ультрас WBC київського Динамо у Facebook.

Підтримка від "Динамо"

25 лютого на домашньому матчі чемпіонату Хорватії проти "Рієки" (1:0) ультрас "Динамо" вивісили на трибунах банер з написом: "Марширують наші добровольці у кривавий тан. Визволяти братів-українців з московських кайдан".

У організації WBC подякували хорватам за підтримку й регулярну допомогу Україні.

"Ми завжди раді бачити вас у нашій столиці. Віримо, що обов’язково зустрінемося в мирному Києві після нашої перемоги. Слава Україні! Za dom spremni!" — написали кияни.

Зазначимо, що "Динамо" Загреб цього сезону несподівано займає лише третє місце в турнірній таблиці з відставанням у 2 бали від "Хайдука" та в 3 очки від "Рієки". При цьому у "динамівців" на один матч менше.

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