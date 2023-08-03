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Усик готов баллотироваться в президенты: чем Александр займется после бокса

3 августа 2023 10:30
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Агабекян Карен
редактор
Усик готов баллотироваться в президенты: чем Александр займется после бокса
Усик вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Фото: Инстаграм Усика
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпион мира по версиях WBO, IBF, WBA украинец Александр Усик иногда задумывается о завершении карьеры. Но сначала ему нужно стать абсолютным чемпионом.

По словам Усика в интервью TNT Sports, политика может стать одним из двух его направлений, когда все же повесит перчатки на гвоздь.

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Отметим, что 26 августа Усик в польском Вроцлаве проведет поединок против обязательного претендента по версии WBA Даниэля Дюбуа.

Пора уже думать о большой политике

Усик рассказал, что он еще не думает о завершении карьеры, поскольку у него есть свой путь и цели, которые нужно завершить.

Если же говорить о новом этапе, что Александр сделал бы выбор между попыткой стать президентом Украины и тренерством в сборной Украины по боксу.

"У меня есть путь, и я должен закончить его. Я не знаю, что произойдет после его завершения. Возможно, мне придется пройти еще один путь. Может, я стану главным тренером национальной сборной и буду готовить украинских боксеров к Олимпийским играм. Или, возможно, я выдвину свою кандидатуру на должность президента", — сказал Усик.

Отметим, что Усик ранее уже заявлял о желании стать президентом Украины, то тогда он сделал это в шутку.

Интересно, что Усик ничего не сказал о футбольной карьере. Напомним, что ранее Александр подписал профессиональный контракт с футбольным клубом "Полесье" из Житомира.

Добавим, что украинский боксер за свою карьеру выиграл 20 боев, из которых 13 досрочно. Александр был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, а после перехода в супертяжелый дважды победил Энтони Джошуа и теперь ему не хватает только титула WBC Тайсона Фьюри, чтобы снова стать безоговорочным чемпионом.

Напомним, Александр Усик больше не лучший боксер в мире: украинца обошли два "монстра".

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