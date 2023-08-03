Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Усик готовий балотуватися в президенти: чим Олександр займеться після боксу arrow

Усик готовий балотуватися в президенти: чим Олександр займеться після боксу

3 серпня 2023 10:30
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Усик готовий балотуватися в президенти: чим Олександр займеться після боксу
Усик разом із Президентом України Володимиром Зеленським. Фото: Інстаграм Усика
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпіон світу за версіями WBO, IBF, WBA українець Олександр Усик інколи замислюється про завершення кар'єри. Але спочатку йому потрібно стати абсолютним чемпіоном.

За словами Усика в інтерв'ю TNT Sports, політика може стати одним із двох його напрямків, коли все ж таки він повісить рукавички на цвях.

Читайте також:

Зазначимо, що 26 серпня Усик в польському Вроцлаві проведе поєдинок проти обов'язкового претендента за версією WBA Даніеля Дюбуа.

Пора вже думати про велику політику

Усик розповів, що він ще не думає про завершення кар'єри, оскільки має свій шлях і цілі, які потрібно завершити.

Якщо ж говорити про новий етап, то Олександр зробив би вибір між спробою стати президентом України та тренерством у збірній України з боксу.

"У мене є шлях, і я маю його закінчити. Я не знаю, що відбудеться після його завершення. Можливо, мені доведеться пройти ще один шлях. Може, я стану головним тренером національної збірної і готуватиму українських боксерів до Олімпійських ігор. Або, можливо, я висуну свою кандидатуру на посаду президента", — сказав Усик.

Зазначимо, що Усик раніше вже заявляв про бажання стати президентом України, то тоді він зробив це жартома.

Цікаво, що Усик нічого не сказав про футбольну кар'єру. Нагадаємо, що раніше Олександр підписав професійний контракт із футбольним клубом "Полісся" з Житомира.

Додамо, що український боксер за свою кар'єру виграв 20 поєдинків, з яких 13 достроково. Олександр був абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, а після переходу в надважку, двічі переміг Ентоні Джошуа й тепер йому бракує лише титулу WBC Тайсона Ф'юрі, щоб знову стати беззаперечним чемпіоном.

Нагадаємо, Олександр Усик більше не найкращий боксер у світі: українця обійшли два "монстри".

Андрій Лунін піде з "Реала" цього літа: клуб виставив цінник на футболіста.

Кучер підтвердив отруєння 15 представників "Дніпра-1" перед грою з "Панатінаїкосом".

"Інтер" відмовить Трубіну: італійці хочуть купити іншого українського воротаря

"Жирона" за Довбика заплатить невелику суму, але є нюанс.

У "Зорю" перейшов ексгравець чемпіонату Італії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

У приватній школі Ірпеня побили третьокласника, коли поруч стояла вчителька: інтерв'ю з мамою дитини

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз