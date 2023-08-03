Усик готовий балотуватися в президенти: чим Олександр займеться після боксу

Усик разом із Президентом України Володимиром Зеленським. Фото: Інстаграм Усика

Чемпіон світу за версіями WBO, IBF, WBA українець Олександр Усик інколи замислюється про завершення кар'єри. Але спочатку йому потрібно стати абсолютним чемпіоном.

За словами Усика в інтерв'ю TNT Sports, політика може стати одним із двох його напрямків, коли все ж таки він повісить рукавички на цвях.

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Зазначимо, що 26 серпня Усик в польському Вроцлаві проведе поєдинок проти обов'язкового претендента за версією WBA Даніеля Дюбуа.

Пора вже думати про велику політику

Усик розповів, що він ще не думає про завершення кар'єри, оскільки має свій шлях і цілі, які потрібно завершити.

Якщо ж говорити про новий етап, то Олександр зробив би вибір між спробою стати президентом України та тренерством у збірній України з боксу.

"У мене є шлях, і я маю його закінчити. Я не знаю, що відбудеться після його завершення. Можливо, мені доведеться пройти ще один шлях. Може, я стану головним тренером національної збірної і готуватиму українських боксерів до Олімпійських ігор. Або, можливо, я висуну свою кандидатуру на посаду президента", — сказав Усик.

Зазначимо, що Усик раніше вже заявляв про бажання стати президентом України, то тоді він зробив це жартома.

Цікаво, що Усик нічого не сказав про футбольну кар'єру. Нагадаємо, що раніше Олександр підписав професійний контракт із футбольним клубом "Полісся" з Житомира.

Додамо, що український боксер за свою кар'єру виграв 20 поєдинків, з яких 13 достроково. Олександр був абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, а після переходу в надважку, двічі переміг Ентоні Джошуа й тепер йому бракує лише титулу WBC Тайсона Ф'юрі, щоб знову стати беззаперечним чемпіоном.

Нагадаємо, Олександр Усик більше не найкращий боксер у світі: українця обійшли два "монстри".

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