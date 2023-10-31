Усик готов ждать — промоутер украинца сделал заявление о бое с Фьюри

Александр Усик и Александр Красюк. Фото: instagram.com/usykaa

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик будет ждать обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри, если тот не сможет провести бой 23 декабря. Британцу дадут хорошо подготовиться.

Об этом сообщил промоутер украинца Александр Красюк в интервью talkSPORT Boxing.

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Изначально бой Усика против Фьюри планировали провести 23 декабря. Однако из-за тяжелого поединка Тайсона против бойца ММА Фрэнсиса Нганну ему потребуется больше времени на подготовку.

Усик будет ждать

По словам Красюка, Усик хочет драться 23 декабря, но они хотят, чтобы Тайсон был в хорошей форме, а не такой ужасной, как в бою с Нганну.

"Усик хочет провести бой 23 декабря. Мы организовали тренировочный лагерь в Испании. Александр сосредоточился на этой дате.

Мы не соглашались на перенос. Однако в случае если Тайсон действительно травмирован, то как мы на это повлияем? Что мы сможем сделать? Мы не хотим победить версию Фьюри из-за боя с Нганну. Нам это не принесет никакой пользы, никаких кредитов", — сказал Красюк.

Отметим, что в бою с Нганну Фьюри победил дебютанта спорным решением судей и побывал в третьем раунде в нокдауне.

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