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Усик готовий чекати — промоутер українця зробив заяву щодо бою з Ф'юрі

31 жовтня 2023 11:50
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Усик готовий чекати — промоутер українця зробив заяву щодо бою з Ф'юрі
Олександр Усик та Олександр Красюк. Фото: instagram.com/usykaa
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі українець Олександр Усик чекатиме на володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі, якщо той не зможе провести бій 23 грудня. Британцю дозволять добре підготуватися.

Про це повідомив промоутер українця Олександр Красюк в інтерв'ю talkSPORT Boxing.

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Спочатку бій Усика проти Ф'юрі планували провести 23 грудня. Однак через важкий поєдинок Тайсона проти бійця ММА Френсіса Нганну йому знадобиться більше часу на підготовку.

Усик чекатиме

За словами Красюка, Усик хоче битися 23 грудня, але вони хочуть, щоб Тайсон був у гарній формі, а не такій жахливій як у бою з Нганну.

"Усик хоче провести бій 23 грудня. Ми організували тренувальний табір в Іспанії. Олександр зосередився на цій даті.

Ми не погоджувалися на перенесення. Однак якщо Тайсон дійсно травмований, то як ми на це вплинемо? Що ми можемо зробити? Ми не хочемо перемогти версію Ф'юрі з бою з Нганну. Нам це не принесе жодної користі, жодних кредитів", — сказав Красюк.

Зазначимо, що у бою з Нганну Ф'юрі переміг дебютанта спірним рішенням суддів та побував у третьому раунді у нокдауні.

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