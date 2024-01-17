Усик на пути к победам и титулам — что вы могли не знать о боксере

Усик после победы над Джошуа. Фото: Reuters

Александр Усик выиграл Олимпиаду в Лондоне в 2012 году и решил перейти в профессионалы летом 2013 года. За 10 лет непобедимый украинец признавался лучшим боксером мира независимо от весовых категорий и выиграл 5 чемпионских поясов WBC, WBA-super, WBO, IBF, IBO и одержал 21 победу, 14 из которых нокаутом.

О его пути к поединку с Тайсоном Фьюри, в материале Новини.LIVE.

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Только оказавшись среди профессионалов Усик выбрал менеджером Эгиса Климаса, который помог Ломаченко и Гвоздику подписать контракт с Top Rank. Но тяжелый дивизион тогда не был так популярен в США, поэтому менеджер посоветовал Усику подписать контракт с компанией братьев Кличко К2 Promotions.

Дебютный поединок Александра в профи-ринге прошел в Киеве во Дворце Спорта 9 ноября 2013 года. Украинец без проблем нокаутировал четырехкратного чемпиона Мексики Фелипе Ромеро в пятом раунде.

Через месяц в Броварах под Киевом еще проще расправился с колумбийцем Мендосой, отправляя в нокдаун во втором и третьем раунде, а в четвертом нокаутировав соперника.

Далее с Усиком приняли знакомить европейскую публику — немца Бена Нсафое он нокаутировал в третьем раунде в андеркарде поединка Владимира Кличко и Алекса Леапаи.

Уже в пятом поединке Усик получил первый свой титул, одолел в седьмом раунде южноафриканца Даниэля Брюера и стал интерконтинентальным чемпионом WBO.

Затем последовала победа над Дэни Вентером и третья позиция рейтинга WBO, три защиты своего пояса и бой против Гловацки. 17 сентября 2016 Усик в Гданьске провел поединок против Кшиштофа, впервые в профи карьере пройдя полную 12-раундовую дистанцию.

Большую часть боя поляк шел вперед, пытаясь оказать давление на претендента. Украинец был заметно более быстрым и точным, работал на контратаках и в результате выиграл судейским решением.

Превзошел рекорд Холифилда

Победив он побил 30-летний рекорд легендарного американца Эвандера Холифилда, которому в середине 1980-х понадобилось всего 12 боев, чтобы стать чемпионом мира в тяжелом весе. Усику для этого хватило 10 боев.

Украинский боксер был признан боксером года по версии Всемирной боксерской организации, а британский телеканал BoxNation назвал украинского тяжелоатлета самым перспективным боксером мира.

Следующая цель была собрать все пояса и Усик жаждал встречи против Хука. Их бой состоялся 9 сентября 2017 в Берлине состоялся четвертьфинальный поединок турнира World Boxing Super Series. Все закончилось в десятом, когда после продолжительной атаки Усика, во время которой Хук стоял у канатов и принимал удары, бой остановил рефери.

Дальше была победа над Бриедисом и в финале над россиянином Муратом Гасиевым. На кону стояли чемпионские пояса по версиям WBC и WBO, которые были у Усика, принадлежавшие Гассиеву IBF и WBA Super, а также Кубок Мохаммеда Али, который вручался победителю турнира.

Украинец работал серийно и, как правило, точно. За весь бой Усек выпустил 939 ударов, 252 из которых дошли до цели. Гасиев и дальше продолжал искать возможности, так и не найдя ее. После окончания 12 раундов, единогласным решением судей победу по очкам одержал Александр Усик.

Усик и Беллю. Фото: Reuters

Следующий вызов – это встреча с Тони Беллю, который угрожал забрать у Усика все пояса. Неожиданно уступая по очкам украинец мощно потряс соперника нокаутом в 8 раунде.

Споры в супертяжелом дивизионе

С 2019 года Александр перешел в супертяжелый дивизион. Но дебют с Карлосом Такамом перенесли из-за повреждения украинского боксера, а встреча с голландцем Тайроном Спонгой не состоялась из-за положительного теста на допинг у последнего. Вместо него на ринг вышел Чазз Уизерспун. Усик отправил его в нокаут в 7 раунде.

31 октября 2020 года в Лондоне состоялось сражение между Александром Усиком и знаменитым британским ветераном Дереком Чисорой. Поединок боксеров должен был пройти еще в мае того же года, но был перенесен на конец октября из-за ограничений и запретов, связанных с пандемией коронавируса. Также стоит отметить, что перед сражением Усик перенес операцию на локте. В этом поединке украинец победил по очкам.

Усик и Чисора. Фото: Reuters

Спустя почти год Александр вышел сражаться против Джошуа. Титульный бой по четырем версиям (WBA, WBO, IBF и IBO) состоялся 25 сентября 2021 года в Лондоне. Усик был близок, чтобы отправить соперника в нокаут, но Энтони устоял. Судьи отдали победу украинцу.

Реванш состоялся 20 августа 2022 на стадионе Король Абдалла Спортс Сити в городе Джидда в Саудовской Аравии, но Александр снова победил раздельным решением судей. Счет: 113-115, 115-113, 116-112. С этого момента и начался длинный сериал под названием переговора с Тайсоном Фьюри.

В апреле 2023 года Всемирная боксерская ассоциация (WBA) потребовала от команды объединенного чемпиона мира по версиям WBA/IBF/WBO начать переговоры с обладателем титула регулярного чемпиона мира Дюбуа. Бой прошел 26 августа 2023 во Вроцлаве (Польша). Поединок рассчитан на двенадцать раундов, но не прошел всю дистанцию и закончился победой Усика нокаутом в 9-м раунде. В 5-м раунде Усик оказался на настиле ринга после "удара ниже пояса" и рефери Луис Пабон дал чемпиону более 4 минуты тайм-аут для восстановления.

Усик и Дюбуа. Фото: Reuters

После боя было немало споров. Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий Даниэля Дюбуа, заявил, что его клиент не избивал украинца ниже пояса и призвал провести реванш. Расс Анбер, катмен Александра Усика, прокомментировал запрещенный удар.

"Пупок - это предел для удара ниже пояса, просто и понятно. Все, что ниже этой черты, — это удар ниже пояса", — сказал Расс.

Промоутер украинца Александр Красюк выложил у себя в инстаграмме скриншот момента удара ниже пояса

"Для тех, кто увидел удар по правилам", — прокомментировал кадр Красюк.

Британские боксеры Тони Беллю и Лиам Смит поддержали украинца.

"Это было ниже пояса, неважно, как высоко были надеты его шорты. Кстати, команда Дюбуа могла потребовать от Усика спустить шорты перед боем, если им что-то не нравилось. Да, Александр выжал максимум времени на восстановление, которое ему разрешили. Но никто не может ответить, остался бы он на ногах, если бы судья засчитал этот удар", — заявил Лиам Смит.

Три года в ожидании боя с Фьюри

А дальше продолжились качели с "Цыганским королем". Первая попытка договориться о битве была сделана в сентябре 2021 года, торги шли долго, но все же прошел реванш с Джошуа. Затем все шло к тому, что бой состоится 29 апреля 2023 года. Но не было ни одного объявления и в феврале команда Усика обвинила оппонента в неадекватных денежных запросах.

Тайсон Фьюри и Александр Фьюри. Фото: Reuters

Ситуация накалилась, когда Фьюри выдвинул условие для публичного разделения платы:

"Усик, вы и ваша команда не заслуживаете больше 30%. Это окончательное предложение. Начиная с сегодняшнего дня каждый новый день мысли обойдется вам на один процент. Cick-So, Cick-T", — говорил британец.

Затем все же контракт на бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира был официально подписан 29 сентября 2023 года. Об этом было объявлено ESPN, позже эта информация была подтверждена обоими чемпионами в их социальных сетях.

Сражение должно было состояться в Саудовской Аравии в Эр-Рияде 23 декабря 2023 года, но произошел еще один перенос на 17 февраля 2024 года. Теперь уже отступать некуда и совсем скоро мы узнаем, кто заберет весь куш.

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