Усик на шляху до перемог та титулів — що ви могли не знати про боксера

Усик після перемоги над Джошуа. Фото: Reuters

Олександр Усик виграв Олімпіаду в Лондоні у 2012 та вирішив перейти у професіонали влітку 2013 року. За 10 років непереможний українець визнавався кращим боксером світу в незалежності від вагових категорій та виграв 5 чемпіонських поясів WBC, WBA-super, WBO, IBF, IBO та одержав 21 перемогу, 14 з яких нокаутом.

Про його шлях до поєдинку з Тайсоном Ф’юрі, в матеріалі Новини.LIVE.

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Тільки но опинившись серед професіоналів Усик обрав менеджером Егіса Клімаса, який допоміг Ломаченку та Гвоздику підписати контракт із Top Rank. Але важкий дивізіон тоді не був таким популярним у США, тому менеджер порадив Усику підписати контракт із компанією братів Кличків К2 Promotions.

Дебютний поєдинок Олександра у профі-ринзі відбувся у Києві у Палаці Спорту 9 листопада 2013 року. Українець без проблем нокаутував чотириразового чемпіона Мексики Феліпе Ромеро у п'ятому раунді.

Через місяць у Броварах під Києвом ще простіше розправився з колумбійцем Мендосою, відправляючи того у нокдаун у другому та третьому раунді, а у четвертому нокаутувавши суперника.

Далі з Усіком прийняли знайомити європейську публіку — німця Бена Нсафоє він нокаутував у третьому раунді в андеркарді поєдинку Володимира Кличка та Алекса Леапаї.

Вже у п'ятому поєдинку Усик здобув перший свій титул, здолав у сьомому раунді південноафриканця Даніеля Брюєра та став інтерконтинентальним чемпіоном WBO.

Потім була перемога над Дені Вентером та третя позиція рейтингу WBO, три захисти свого пояса і бій проти Гловацькі. 17 вересня 2016 року Усік у Гданську провів поєдинок проти Кшиштофа, вперше у профі кар'єрі пройшовши повну 12-раундову дистанцію.

Більшу частину бою поляк йшов уперед, намагаючись чинити тиск на претендента. Українець був помітно швидшим і точнішим, працював на контратаках і в результаті виграв суддівським рішенням.

Перевершив рекорд Холіфілда

Перемігши, він побив 30-річний рекорд легендарного американця Евандера Холіфілда, якому в середині 1980-х знадобилося всього 12 боїв, щоб стати чемпіоном світу у важкій вазі. Усику для цього вистачило 10 боїв.

Українського боксера було визнано боксером року за версією Всесвітньої боксерської організації, а британський телеканал BoxNation назвав українського важкоатлета найперспективнішим боксером світу.

Наступна мета була зібрати усі пояси та Усик жадав зустрічі проти Хука. Їх бій відбувся 9 вересня 2017 року у Берліні відбувся чвертьфінальний поєдинок турніру World Boxing Super Series. Все закінчилося в десятому, коли після тривалої атаки Усика, під час якої Хук стояв біля канатів і брав удари, бій зупинив рефері.

Далі була перемога над Брієдісом та у фіналі над росіянином Муратом Гасієвим. На кону стояли чемпіонські пояси за версіями WBC та WBO, які були в Усика, IBF та WBA Super, які належали Гасієву, а також Кубок Мохаммеда Алі, який вручався переможцю турніру.

Українець працював серійно та, як правило, точно. За весь бій Усік випустив 939 ударів, 252 з яких дійшли до мети. Гасієв і далі продовжував шукати нагоди, так і не знайшовши її. Після закінчення 12 раундів, одноголосним рішенням суддів перемогу за очками здобув Олександр Усік.

Усик та Беллю. Фото: Reuters

Наступний виклик це зустріч з Тоні Беллю, який загрожував забрати в Усика усі пояси. Неочікувано поступаючись по очках українець потужно потряс суперника нокаутом у 8 раунді.

Суперечки у суперважкому дивізіоні

З 2019 року Олександр перейшов у суперважкий дивізіон. Але дебют з Карлосом Такамом перенесли через пошкодження українського боксера, а зустріч з голландцем Тайроном Спонга не відбулась через позитивний тест на допінг в останнього. Замість нього на ринг вийшов Чазз Візерспун. Усик відправив його в нокаут в 7 раунді.

31 жовтня 2020 року у Лондоні відбувся бій між Олександром Усиком та знаменитим британським ветераном Дереком Чісорою. Поєдинок боксерів мав пройти ще у травні того ж року, але був перенесений на кінець жовтня через обмеження та заборони, пов'язані з пандемією коронавірусу. Також варто відзначити, що перед боєм Усик переніс операцію на лікті. У цьому поєдинку українець переміг по очках.

Усик та Чісора. Фото: Reuters

Майже через рік Олександр вийшов битися проти Джошуа. Титульний бій за чотирма версіями (WBA, WBO, IBF та IBO) відбувся 25 вересня 2021 року в Лондоні. Усик був близький, щоб відправити суперника в нокаут, але Ентоні встояв. Судді віддали перемогу українцю.

Реванш відбувся 20 серпня 2022 року на стадіоні Король Абдалла Спортс Сіті у місті Джидда у Саудівській Аравії, але Олександр знову переміг роздільним рішенням суддів. Рахунок: 113-115, 115-113, 116-112. З цього моменту й почався довгий серіал під назвою перемовини з Тайсоном Ф’юрі.

У квітні 2023 року Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зажадала від команди об'єднаного чемпіона світу за версіями WBA/IBF/WBO розпочати переговори з володарем титулу регулярного чемпіона світу Дюбуа. Бій пройшов 26 серпня 2023 року у Вроцлаві (Польща). Поєдинок був розрахований на дванадцять раундів, але не пройшов усю дистанцію та закінчився перемогою Усіка нокаутом у 9-му раунді. У 5-му раунді Усік опинився на настилі рингу після "удару нижче пояса" і рефері Луїс Пабон дав чемпіонові тривалий понад 4 хвилини тайм-аут для відновлення.

Усик та Дюбуа. Фото: Reuters

Після бою було чимало суперечек. Промоутер Френк Уоррен, який представляє Даніеля Дюбуа, заявив, що його клієнт не бив українця нижче за пояс і закликав провести реванш. Расс Анбер, катмен Олександра Усика прокоментував заборонений удар.

"Пупок — це межа для удару нижче за пояс, просто і зрозуміло. Все, що нижче цієї риси, - це удар нижче пояса ", — сказав Расс.

Промоутер українця Олександр Красюк виклав у себе в інстаграм скріншот моменту удару нижче пояса

"Для тих, хто побачив удар за правилами", — прокоментував кадр Красюк.

Британські боксери Тоні Беллю та Ліам Сміт підтримали українця.

"Це було нижче за пояс, неважливо, як високо були надіті його шорти. До речі, команда Дюбуа могла вимагати від Усика спустити шорти перед боєм, якщо їм щось не подобалося. Так, Олександр вичавив максимум часу на відновлення, яке йому дозволили. Але ніхто не може відповісти, чи залишився б він на ногах, якби суддя зарахував цей удар", — заявив Ліам Сміт.

Три роки в очікуванні бою з Ф'юрі

А далі продовжились гойдалки з "Циганським королем". Перша спроба домовитись про битву була зроблена у вересні 2021 року, торги йшли довго, але все ж відбувся реванш з Джошуа. Потім все йшло до того що бій відбудеться 29 квітня 2023 року. Але не було жодного оголошення, і в лютому команда Усика звинуватила опонента у неадекватних грошових запитах.

Тайсон Ф'юрі та Олександр Ф'юрі. Фото: Reuters

Ситуація загострилась, коли Ф'юрі висунув умову для публічного розділення плати:

"Усик, ви та ваша команда не заслуговуєте більше 30 %. Це остаточна пропозиція. Починаючи з сьогоднішнього дня, кожен новий день думки обійдеться вам на один відсоток. Cick-So, Cick-T", — казав британець.

Потім все ж таки контракт на бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу був офіційно підписаний 29 вересня 2023 року. Про це було оголошено ESPN, пізніше ця інформація була підтверджена обома чемпіонами у їхніх соціальних мережах.

Битва повинна була відбутися в Саудівській Аравії в Ер -Ріяді 23 грудня 2023 року, але стався ще один перенос на 17 лютого 2024 року. Тепер вже відступати немає куди й зовсім скоро ми дізнаємось хто забере весь куш.

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