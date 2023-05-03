Усик присоединился к сборной Украины по футболу: поможет в отборе на Евро-2024

Андрей Павелко и Александр Усик на презентации проекта УАФ. Фото: facebook.com/andriy.pavelko/

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик будет помогать Украинской ассоциации Футбола (УАФ). Спортсмен сможет выполнять обязанности, с которыми справится лучше всех.

Президент УАФ Андрей Павелко поделился информацией о новой работе Александра Усика на своей странице в Facebook.

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Обладатель чемпионских поясов по версии WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик стал амбассадором сборной Украины по футболу. Глава УАФ Андрей Павелко рассказал, что боксер будет помогать национальной команде в реализации социальных проектов.

Александр Усик с украинскими военными. Фото: facebook.com/andriy.pavelko/

Обязанности известного боксера

Усик займется организацией выездов на матчи сборной Украины военнослужащих, которые получили ранения на фронте. Ближайший подобный поединок пройдет в июне 2023 года. Сборная Украины сыграет против Мальты в Словакии в рамках отбора на чемпионат Европы по футболу.

"Совместно с УАФ и сборной Александр Усик будет помогать в реализации других социальных мероприятий, направленных на реабилитацию военных. Благодарю Александра за его патриотизм и готовность поддерживать и помогать военным, которых он часто посещает на передовой!

Уверен, что такое сотрудничество будет вдохновлять и футболистов сборной, где у казака Усика немало друзей. Александр, добро пожаловать в команду!", — написал Андрей Павелко.

Александр Усик ставит автограф на флаге Украины. Фото: facebook.com/andriy.pavelko/

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