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Усик приєднався до збірної України з футболу: допоможе у відборі на Євро-2024

3 травня 2023 12:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Усик приєднався до збірної України з футболу: допоможе у відборі на Євро-2024
Андрій Павелко та Олександр Усик на презентації проекту УАФ. Фото: facebook.com/andriy.pavelko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик допомагатиме Українській асоціації Футболу (УАФ). Спортсмен зможе виконувати обов'язки, з якими впорається краще за всіх.

Президент УАФ Андрій Павелко поділився інформацією про нову роботу Олександра Усика на своїй сторінці у Facebook.

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Володар чемпіонських поясів за версією WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик став амбасадором збірної України з футболу. Глава УАФ Андрій Павелко розповів, що боксер допомагатиме національній команді у реалізації соціальних проєктів.

Олександр Усик
Олександр Усик з українськими військовими. Фото: facebook.com/andriy.pavelko/

Обов'язки відомого боксера

Усик займеться організацією виїздів на матчі збірної України військовослужбовців, які отримали поранення на фронті. Найближчий подібний поєдинок відбудеться у червні 2023 року. Збірна України зіграє проти Мальти у Словаччині у рамках відбору на чемпіонат Європи з футболу.

"Спільно з УАФ та збірною Олександр Усик допомагатиме в реалізації інших соціальних заходів, спрямованих на реабілітацію військових. Дякую Олександру за його патріотизм та готовність підтримувати та допомагати військовим, яких він часто відвідує на передовій!

Впевнений, що така співпраця надихатиме і футболістів збірної, де козак Усик має чимало друзів. Олександре, ласкаво просимо до команди!", — написав Андрій Павелко.

Олександр Усик
Олександр Усик ставить автограф на прапорі України. Фото: facebook.com/andriy.pavelko/

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