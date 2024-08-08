Усик отреагировал на золотую медаль Хижняка — что сказал боксер

Александр Хижняк сразу после победы в финале Олимпиады. Фото: Reuters/Paul Childs

Украинский спортсмен Александр Хижняк осуществил собственную мечту и завоевал медаль в финале своей второй подряд Олимпиады. Боксер стал чемпионом в весовой категории до 80 кг.

Александр Усик поздравил соотечественника на своей странице в Instagram.

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В финале олимпийского боксерского турнира в весовой категории до 80 кг украинец Александр Хижняк победил Нурбека Оралбай из Казахстана. Боксер из Полтавы взял у соперника два раунда из трех и доминировал на протяжение всего поединка.

Усик поздравил Хижняка с победой. Фото: скриншот instagram.com/usykaa/

Как Усик отреагировал на победу Хижняка

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик смотрел все четыре поединка своего земляка на Олимпийских играх в Париже. Перед решающем боем обладатель нескольких поясов в профессиональном боксе поддержал Александра Хижняка и воодушевил молодого спортсмена на победу.

"Слава Богу! Слава Украине!" — написал Александр Усик сразу после победы украинца на Олимпиаде в Париже.

Для Александра Хижняка это уже вторая олимпийская медаль. Четыре года назад в Токио полтавчанин проиграл "золото" и стал серебряным призером.

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