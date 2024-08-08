Усик отреагировал на золотую медаль Хижняка — что сказал боксер

Усик трогательно отреагировал на победу Хижняка в финале Олимпиады-2024
Украинский спортсмен Александр Хижняк осуществил собственную мечту и завоевал медаль в финале своей второй подряд Олимпиады. Боксер стал чемпионом в весовой категории до 80 кг.
Александр Усик поздравил соотечественника на своей странице в Instagram.
В финале олимпийского боксерского турнира в весовой категории до 80 кг украинец Александр Хижняк победил Нурбека Оралбай из Казахстана. Боксер из Полтавы взял у соперника два раунда из трех и доминировал на протяжение всего поединка.
Как Усик отреагировал на победу Хижняка
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик смотрел все четыре поединка своего земляка на Олимпийских играх в Париже. Перед решающем боем обладатель нескольких поясов в профессиональном боксе поддержал Александра Хижняка и воодушевил молодого спортсмена на победу.
"Слава Богу! Слава Украине!" — написал Александр Усик сразу после победы украинца на Олимпиаде в Париже.
Для Александра Хижняка это уже вторая олимпийская медаль. Четыре года назад в Токио полтавчанин проиграл "золото" и стал серебряным призером.
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