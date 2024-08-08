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Усик зворушливо відреагував на перемогу Хижняка у фіналі Олімпіади-2024

8 серпня 2024 10:31
Валерій Ковалевич - Редактор
Усик відреагував на золоту медаль Хижняка — що сказав боксер
Олександр Хижняк одразу після перемоги у фіналі Олімпіади. Фото: Reuters/Paul Childs
Валерій Ковалевич - Редактор

Український спортсмен Олександр Хижняк здійснив власну мрію та завоював медаль у фіналі своєї другої поспіль Олімпіади. Боксер став чемпіоном у ваговій категорії до 80 кг.

Олександр Усик привітав співвітчизника на своїй сторінці в Instagram.

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У фіналі олімпійського боксерського турніру у ваговій категорії до 80 кг українець Олександр Хижняк переміг Нурбека Оралбай із Казахстану. Боксер із Полтави взяв у суперника два раунди з трьох і домінував протягом усього поєдинку.

Олександр Усик
Усик привітав Хижняка з перемогою. Фото: скриншот instagram.com/usykaa/

Як Усик відреагував на перемогу Хижняка

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик дивився всі чотири поєдинки свого земляка на Олімпійських іграх у Парижі. Перед вирішальним боєм володар кількох поясів у професійному боксі підтримав Олександра Хижняка та надихнув молодого спортсмена на перемогу.

"Слава Богу! Слава Україні!" — написав Олександр Усик відразу після перемоги українця на Олімпіаді у Парижі.

Для Олександра Хижняка це вже друга олімпійська медаль. Чотири роки тому у Токіо полтавець програв "золото" і став срібним призером.

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спорт Олександр Усик Олімпійські ігри Олександр Хижняк бокс Олімпіада-2024

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