Усик відреагував на золоту медаль Хижняка — що сказав боксер

Усик зворушливо відреагував на перемогу Хижняка у фіналі Олімпіади-2024
Український спортсмен Олександр Хижняк здійснив власну мрію та завоював медаль у фіналі своєї другої поспіль Олімпіади. Боксер став чемпіоном у ваговій категорії до 80 кг.
Олександр Усик привітав співвітчизника на своїй сторінці в Instagram.
У фіналі олімпійського боксерського турніру у ваговій категорії до 80 кг українець Олександр Хижняк переміг Нурбека Оралбай із Казахстану. Боксер із Полтави взяв у суперника два раунди з трьох і домінував протягом усього поєдинку.
Як Усик відреагував на перемогу Хижняка
Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик дивився всі чотири поєдинки свого земляка на Олімпійських іграх у Парижі. Перед вирішальним боєм володар кількох поясів у професійному боксі підтримав Олександра Хижняка та надихнув молодого спортсмена на перемогу.
"Слава Богу! Слава Україні!" — написав Олександр Усик відразу після перемоги українця на Олімпіаді у Парижі.
Для Олександра Хижняка це вже друга олімпійська медаль. Чотири роки тому у Токіо полтавець програв "золото" і став срібним призером.
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