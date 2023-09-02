Усика после победы над Дюбуа признали лучшим боксером месяца
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) отметила победу украинского боксера Александра Усика в последнем поединке. Именно под эгидой этой организации украинец проводил защиту пояса.
За победу над бывшим регулярным чемпионом WBA Даниэлем Дюбуа Усик был признан лучшим боксером месяца.
Отметим, что Усик владеет титулами чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и менее престижной IBO. Украинец за свою карьеру выиграл 21 бой, 14 досрочно, и до сих пор не проигрывал.
Усик лучший в августе
В WBA заявили, что именно победа над Дюбуа во время защиты их титула стала причиной победы Усика в номинации.
"Александр Усик получил награду "Боксер месяца" Всемирной боксерской ассоциации (WBA) после победы на прошлой неделе над Даниэлем Дюбуа на стадионе во Вроцлаве в Польше.
Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде после боя, в котором ему ради победы пришлось изрядно поработать и восстановиться после запрещенного удара. Это была вторая защита для украинца, который является одним из лучших бойцов в мире и остается на вершине своей игры", — говорится в сообщении организации.
Обновился и рейтинг WBA, в котором Дюбуа после поражения опустился на седьмую строчку, а главным претендентом стал бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер. Вторая ступенька у опасного Мартина Баколе, а третьим идет Энтони Джошуа.
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