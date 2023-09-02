Усика после победы над Дюбуа признали лучшим боксером месяца

Александр Усик после победы над Дюбуа. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) отметила победу украинского боксера Александра Усика в последнем поединке. Именно под эгидой этой организации украинец проводил защиту пояса.

За победу над бывшим регулярным чемпионом WBA Даниэлем Дюбуа Усик был признан лучшим боксером месяца.

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Отметим, что Усик владеет титулами чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и менее престижной IBO. Украинец за свою карьеру выиграл 21 бой, 14 досрочно, и до сих пор не проигрывал.

Усик лучший в августе

В WBA заявили, что именно победа над Дюбуа во время защиты их титула стала причиной победы Усика в номинации.

"Александр Усик получил награду "Боксер месяца" Всемирной боксерской ассоциации (WBA) после победы на прошлой неделе над Даниэлем Дюбуа на стадионе во Вроцлаве в Польше.

Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде после боя, в котором ему ради победы пришлось изрядно поработать и восстановиться после запрещенного удара. Это была вторая защита для украинца, который является одним из лучших бойцов в мире и остается на вершине своей игры", — говорится в сообщении организации.

Обновился и рейтинг WBA, в котором Дюбуа после поражения опустился на седьмую строчку, а главным претендентом стал бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер. Вторая ступенька у опасного Мартина Баколе, а третьим идет Энтони Джошуа.

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