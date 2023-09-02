Усика після перемоги над Дюбуа визнали найкращим боксером місяця
Всесвітня боксерська асоціація (WBA) відзначила перемогу українського боксера Олександра Усика в останньому поєдинку. Саме під егідою цієї організації українець проводив захист поясу.
За перемогу над колишнім регулярним чемпіоном WBA Даніелем Дюбуа Усика визнали найкращим боксером місяця.
Зазначимо, що Усик володіє титулами чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та менш престижною IBO. Українець за свою кар’єру виграв 21 бій, 14 достроково, та досі не програвав.
Усик найкращий у серпні
В WBA заявили, що саме перемога над Дюбуа під час захисту їхнього титулу стала причиною перемоги Усика в номінації.
"Олександр Усик отримав нагороду "Боксер місяця" Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) після перемоги минулого тижня над Даніелем Дюбуа на стадіоні Вроцлав у Польщі.
Усик нокаутував Дюбуа в дев'ятому раунді після бою, в якому йому довелося неабияк попрацювати і відновитися після забороненого удару, заради перемоги. Це був другий захист для українця, який нині є одним із найкращих бійців у світі й залишається на вершині своєї гри", — йдеться у повідомленні організації.
Оновився й рейтинг WBA, в якому Дюбуа після поразки опустився на сьому сходинку, а головним претендентом став колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер. Друга сходинка у небезпечного Мартіна Баколе, а третій йде Ентоні Джошуа.
Нагадаємо, "Реал" підписав замість Луніна двометрового українського воротаря.
До Циганкова та Довбика: у "Жирону" перейшов третій український легіонер.
Один із найкращих гравців чемпіонату України перейшов у відомий англійський клуб.
"Шахтар" підписав колишнього основного гравця київського "Динамо".
Ребров визначив остаточну заявку на матчі з Англією та Італією: без Маліновського.
Бій Усик — Хргович: де і коли відбудеться поєдинок.