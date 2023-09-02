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Усика після перемоги над Дюбуа визнали найкращим боксером місяця

2 вересня 2023 15:00
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Агабекян Карен
редактор
Усика після перемоги над Дюбуа визнали найкращим боксером місяця
Олександр Усик після перемоги над Дюбуа. Фото: REUTERS/Kacper Pempel
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) відзначила перемогу українського боксера Олександра Усика в останньому поєдинку. Саме під егідою цієї організації українець проводив захист поясу.

За перемогу над колишнім регулярним чемпіоном WBA Даніелем Дюбуа Усика визнали найкращим боксером місяця.

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Зазначимо, що Усик володіє титулами чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та менш престижною IBO. Українець за свою кар’єру виграв 21 бій, 14 достроково, та досі не програвав.

Усик найкращий у серпні

В WBA заявили, що саме перемога над Дюбуа під час захисту їхнього титулу стала причиною перемоги Усика в номінації.

"Олександр Усик отримав нагороду "Боксер місяця" Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) після перемоги минулого тижня над Даніелем Дюбуа на стадіоні Вроцлав у Польщі.

Усик нокаутував Дюбуа в дев'ятому раунді після бою, в якому йому довелося неабияк попрацювати і відновитися після забороненого удару, заради перемоги. Це був другий захист для українця, який нині є одним із найкращих бійців у світі й залишається на вершині своєї гри", — йдеться у повідомленні організації.

Оновився й рейтинг WBA, в якому Дюбуа після поразки опустився на сьому сходинку, а головним претендентом став колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер. Друга сходинка у небезпечного Мартіна Баколе, а третій йде Ентоні Джошуа.

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