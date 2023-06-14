В Англии скончался легендарный футболист "Арсенала" и "Челси"

Джон Холлинз в "Арсенале". Фото: instagram.com/arsenal/

Бывший защитник "Челси", "Арсенала" и "Куинз Парк Рейнджерс" Джон Холлинз скончался в возрасте 76 лет. Он провел в английском футболе более 100 матчей.

О трагическом событии сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Express.

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Джон Холлинз начинал как полузащитник, но позже играл на позиции крайнего защитника. На его счету один матч за сборную Англии против Испании в 1967 году. После окончания карьеры футболиста он тренировал "Суонси Сити", "Рочдейл", "Стокпорт Каунти" и "Кроули Таун".

"Он очень любил синюю футболку "Челси"

В Англии Холлинза считают одной из легенд местного футбола. Многие футбольные клубы отдали дань уважения легендарному защитнику. На официальном сайте "Челси" появилось послание, написанное сыном бывшего игрока. Крис Холлинз, победитель конкурса "Танцы со звездами" в 2009 году, напомнил, что его отец всегда скромно рассказывал о карьере футболиста.

"Ему было всего 15, когда он подписал контракт с клубом. В 1960 и 1970 годы "Челси" не был грандом английского футбола, но эта команда выиграла несколько трофеев, включая Кубок Англии. Отец знал много интересных историй и считал "Стэмфорд Бридж" своим домом. Мы всегда гордились его достижениями", — написал Крис Холлинз.

Chelsea Football Club is greatly saddened to announce the passing of our former player and manager John Hollins MBE.



All at the club send our heartfelt condolences to John’s family and friends. 💙 — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 14, 2023

За достижение в футболе Джон Холлинз был произведен в кавалеры ордена Британской империи.

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