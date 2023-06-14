В Англії помер легендарний футболіст "Арсеналу" та "Челсі"

Джон Холлінз в "Арсеналі". Фото: instagram.com/arsenal/

Колишній захисник "Челсі", "Арсеналу" та "Квінз Парк Рейнджерс" Джон Холлінз помер у віці 76 років. Він провів у англійському футболі понад 100 матчів.

Про трагічну подію повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Express.

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Джон Холлінз починав як півзахисник, але згодом грав на позиції крайнього захисника. На його рахунку один матч за збірну Англії проти Іспанії у 1967 році. Після закінчення кар'єри футболіста він тренував "Суонсі Сіті", "Рочдейл", "Стокпорт Каунті" та "Кроулі Таун".

"Він дуже любив синю футболку "Челсі"

В Англії Холлінза вважають однією з легенд місцевого футболу. Багато футбольних клубів віддали шану легендарному захиснику. На офіційному сайті "Челсі" з'явилося послання, написане сином колишнього гравця. Кріс Холлінз, переможець конкурсу "Танці з зірками" у 2009 році, нагадав, що його батько завжди скромно розповідав про кар'єру футболіста.

"Йому було всього 15, коли він підписав контракт із клубом. У 1960 і 1970 роки "Челсі" не був грандом англійського футболу, але ця команда виграла кілька трофеїв, включаючи Кубок Англії. Батько знав багато цікавих історій і вважав "Стемфорд Брідж" своїм. Ми завжди пишалися його досягненнями", — написав Кріс Холлінз.

Chelsea Football Club є величезним вибором, щоб переглянути свій гравець і manager John Hollins MBE.



Все на club send our heartfelt condolences до John's family and friends. 💙 - Chelsea FC (@ChelseaFC) June 14, 2023

За досягнення у футболі Джона Холлінза було возведено у кавалери ордена Британської імперії.

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