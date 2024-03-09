В Одессе прошел Чемпионат области среди спартаковцев по черлидингу и чир-спорту

Общее фото участников. Фото: Андрей Игнатов

В Одессе в спорткомплексе государственного Экологического Университета состоялся первый Чемпионат среди спартаковцев по черлидингу и чир-спорту. Организатором соревнований выступили ФСО "Спартак" и Одесская областная Федерация черлидинга и чир-спорта.

Подробности масштабного турнира в материале Новини.LIVE.

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В соревнованиях приняли участие спортсмены из Одессы, Хлебодарьского и Авангарда. Общее количество более 100 участников в разных возрастных категориях. Поздравить спортсменов и вручить награды пришли начальник по физической подготовке и спорту 11 бригады им. Н. Грушевского Национальной гвардии Украины Владимир Юшкевич и вице-президент Федерации бокса Украины Александр Гордиенко.

Кто получил номинации

Сольное выступление — воспитанница СК "QUEENS" Троян Ирина, подопечная тренера Тины Царевой;

Командное выступление — воспитанницы СК "UNLIMITED", команда "TIME", подопечные Юлии Давыдовой.

Станты. Фото: Андрей Игнатов

Еще одно очень важное и выдающееся событие, это первое выступление команды "Family", воспитанников БО "Семья". Это спортивно-социальный проект Одесской областной Федерации чирлидинга и чир-спорта при поддержке Одесского областного центра физического здоровья населения Спорт для всех. Спортсменки команды получили профессиональные помпоны, с которыми они и дебютировали на турнире и качественно выполнили танцевальную программу Любительской лиги.

Организаторы соревнований, а именно президент Федерации черлидинга и чир-спорта в Одесской области, нацгвардиец Денис Гратий отметил отдельный вклад в проведение соревнований и помощь в развитии этого вида спорта директору ФСО "Спартак" в Одесской области Анатолию Белеву.

Теперь в планах проведения Чемпионата Одесской области в начале апреля в спорткомплексе PSV.

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