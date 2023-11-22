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Открытый Кубок Одесской области по чирлидингу и чирспорту собрал более 100 участников

22 ноября 2023 21:14
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Открытый Кубок Одесской области по чирлидингу и чирспорту собрал более 100 участников
Высшая школа чирлидинга. Фото: Андрей Игнатов
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В спортивном комплексе PSV в Одессе в Крыжановке состоялся масштабный турнир по чирлидингу и чирспорту. Открытый Кубок Одесской области среди групп поддержки собрал более 100 спортсменок из Одесской и Днепропетровской областей и Кривого Рога.

Спортивный журналист Новини.LIVE также посетил масштабные соревнования.

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Организаторы отметили, что значительный шаг вперед сделали немало участников — вопреки сложным условиям военного положения, маленькие герои спортивного фронта показали мощные результаты.

Добавим, что множество спортсменок выступали в категории новички. Это были и совсем маленькие чемпионки, да и немного старше. В общей сложности возраст участниц составлял от 3 до 17 лет.

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Церемония открытия: Фото: Диана Тулунжи

Огромный тренерский труд и самоотверженность спортсменов устроили яркое шоу на региональном турнире. Зрители увидели огромный шаг впереди у подопечных Тины Царевой, Натальи Мандажи, Юлии Давыдовой и Анастасии Гуры. Уровень наших гостей из Кривого Рога — подопечных Кожемякиной Анны, СК "Торнадо" тоже приятно удивил и создал серьезную конкуренцию.

Победитель - "QUEENS"

Но в Кубке Области есть только один победитель и это снова стал СК "QUEENS", руководитель — Тина Царева, одиозная хореография, четкие элементы, чистая акробатика и яркие костюмы — все это не дало никаких шансов конкурентам.

"От себя лично и всей нашей спортивной семье хочу выразить огромную благодарность друзьям и партнерам Федерации ОКО ОЦФЗН "Спорт для всех", а лично Анне Чумаковой, Ирине и Евгению Кашковским за замечательные эстафеты и поддержку наших спортсменов, КФВС МОН в Одесской области, а лично Александру Тулунжи и Дарии Жуковой за поддержку Школьной Лиги, ФСО "Спартак", а лично Анатолию Белеву за огромную помощь в развитии нашего вида спорта в регионе.

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Общее фото участников. Фото: Диана Тулунжи

 

Руководству фитнес-клуба "СКАЙФИТ", а лично директору Юрию Аврамову за личный взнос и поддержку спортсменов ООФЧтаЧ, руководству Авангардской ОТГ, а лично председателю Сергею Хрустовскому и директору ЦНКП Авангарду — Рябоконь Светлане, руководству, а лично, и, конечно, президенту Всеукраинской Федерации чирлидинга и чир-спорта — Анатолию Носаку за всестороннюю поддержку и помощь", — подытожил президент Федерации чирлидинга и чирспорта Одесской области, боец Национальной гвардии Денис Гратий.

Организаторы провели не только сложный экзамен для спортсменов, тренеров и судей, но и огромный праздник с положительными эмоциями, веселыми стартами и новыми победами.

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