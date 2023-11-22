Відкритий Кубок Одеської області з чирлідингу та чирспорту зібрав понад 100 учасників

Вища школа чирлідингу. Фото: Андрій Гнатов

У спортивному комплексі PSV в Одесі, у Крижанівці, відбувся масштабний турнір з чирлідингу та чирспорту. Відкритий Кубок Одеської області серед груп підтримки зібрав понад 100 спортсменок з Одеської й Дніпропетровської областей та міста Кривий Ріг.

Спортивний журналіст Новини.LIVE також відвідав масштабні змагання.

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Організатори зазначили, що значний крок вперед зробили чимало учасників — наперекір найскладнішим умовам військового стану, маленькі герої спортивного фронту показали потужні результати.

Додамо, що велика кількість спортсменок виступали в категорії новачків. Це були як зовсім маленькі чемпіонки, так і трішки старші. Загалом вік учасниць становив від 3 до 17 років.

Церемонія відкриття: Фото: Діана Тулунжи

Величезна тренерська праця та самовідданість спортсменів влаштували яскраве шоу на регіональному турнірі. Глядачі побачили величезний крок попереду у підопічних Тіни Царьовой, Наталії Мандажи, Юлії Давидовой та Анастасії Гури. Рівень наших гостей з Кривого Рогу — підопічних Кожемякіной Ганни, СК "Торнадо" — теж приємно здивував та створив серйозну конкуренцію.

Переможець — QUEENS

Але в Кубку Області є лише один переможець, і це знову став СК QUEENS, керівник — Тіна Царьова. Одіозна хореографія, чіткі елементи, чиста акробатика та яскраві костюми — все це не дало жодних шансів конкурентам.

"Від себе особисто та від всієї нашої спортивної сім'ї хочу виразити величезну подяку друзям та партнерам Федерації ОКО ОЦФЗН "Спорт для всіх", а особисто Ганні Чумаковій, Ірині та Євгену Кашковським, за чудові естафети та підтримку нашіх спортсменів, КФВС МОН в Одеській області, а особисто Олександру Тулунжи та Даріі Жуковій, за підтримку Шкільної Ліги, ФСТ "Спартак", а особисто Анатолію Бєлєву, за величезну допомогу в розвитку нашого виду спорту в регіоні.

Загальне фото учасників. Фото: Діана Тулунжи

Керівництву фітнес-клубу "СКАЙФІТ", а особисто директору Юрію Аврамову, за особистий внесок та підтримку спортсменів ООФЧтаЧ, керівництву Авангардівьскої ОТГ, а особисто голові Сергію Хрустовському та директору ЦНКП Авангарду Рябоконь Світлані, керівництву, а особисто директору спорткомплексу BLACK SEA PSV Сергію Бабікову і, звісно, президенту Всеукраїнської Федерації чирлідингу та чир-спорту Анатолію Носаку, за всебічну підтримку та допомогу", — підбив підсумки президент Федерації чирлідингу та чирспорту Одеської області, боєць Національної гвардії Денис Гратій.

Організатори зробили не тільки складний екзамен для спортсменів, тренерів та суддів, але і величезне свято з позитивними емоціями, веселими стартами та новими перемогами.

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