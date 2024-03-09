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В Одесі пройшов Чемпіонат області серед спартаківців з черлідингу та чир-спорту

9 березня 2024 14:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
В Одесі пройшов Чемпіонат області серед спартаківців з черлідингу та чир-спорту
Загальне фото учасників. Фото: Андрій Ігнатов
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

В Одесі в спорткомплексі державного Екологічного Університету відбувся перший Чемпіонат серед спартаківців з черлідингу та чир-спорту. Організаторам змагань виступив ФСТ "Спартак" та Одеська обласна Федерація черлідингу та чир-спорту.

Подробиці масштабного турніру в матеріалі Новини.LIVE.

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В змаганнях взяли участь спортсмени з Одеси, Хлібодарьского та Авангарду. Загальна кількість понад 100 учасників у різних вікових категоріях. Привітати спортсменів та вручити нагороди прийшли начальник з фізичної підготовки та спорту 11 бригади ім. М. Грушевського Національної гвардії України Володимир Юшкевич та віцепрезидент Федерації боксу України Олександр Гордієнко.

Хто отримав номінації

Сольний виступ — вихованка СК "QUEENS" Троян Ірина, підопічна тренерки Тіни Царьової;

Командний виступ — вихованки СК "UNLIMITED", команда "TIME", підопічні Юлії Давидової. 

черлидинг
Станти. Фото: Андрій Ігнатов

Ще одна дуже важлива та визначна подія, це перший виступ команди "Family", вихованців БО "Сім'я". Це спортивно-соціальний проект Одеської обласної Федерації чирлідингу та чир-спорту за  підтримки Одеського обласного центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх". Спортсменки команди отримали професійні помпони, з якими вони і дебютировали на турнірі та дуже якісно виконали танцювальну програму Аматорської ліги.

Організатори змагань, а саме президент Федерації черлідингу та чир-спорту в Одеській області, нацгвардієць Денис Гратій відзначив окремий внесок у проведення змагань та допомогу в розвитку цього виду спорту директору ФСТ "Спартак" в Одеській області Анатолію Бєлеву.

Тепер в планах проведення Чемпіонату Одеської області на початку квітня у спорткомплексі PSV.

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Одеса
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Одеська область
Університет

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