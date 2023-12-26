В Одессе прошла масштабная матчевая встреча по боксу памяти Карпова

Радость победы участника турнира. Фото: Надежда Девятина

Масштабная матчевая встреча по боксу между сборными Одесской, Киевской и Николаевской областей памяти Александра Карпова прошла при поддержке президента Федерации бокса Одесской области Виталия Герсака в Fitness Stadium. Также во время церемонии открытия подвели итог успешного 2023 года для одесских боксеров.

Подробности мероприятия и ставшие боксером и тренером года, в материале Новини.LIVE.

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Сначала наградили всех уважаемых тренеров, главных наставников сборных разных возрастных категорий нашего региона: главного тренера сборной области и генерального секретаря ФБОО Владимира Осипчука, старшего тренера области среди взрослых, Михаила Серженюка, старшего тренера сборной области среди молодежи, заслуженного тренера Украины Игоря Юрескула, старшего тренера области среди юниоров Евгения Билыка, советника президента Федерации бокса в Одесской области, старшего тренера области среди девушек и студентов, Заслуженного работника физкультуры и спорта Азера Мустафаева, судью международной категории, руководителя административно-хозяйственного сектора Владимира Шевченко, члена исполкома и адвоката ФБОО Александра Прищепа.

Лучший тренер года Одесской Федерации бокса Нурредин Алибейли и его наставник Азер Мустафаев. Фото: Надежда Девятина

Вице-президенты Федерации бокса Одесской области Олег Каптур и Абас Хашеми наградили лучшего тренера года Нуреддина Алибейли и лучшего боксера года, чемпиона Украины среди взрослых Джамала Кулиева. Также отметили чемпионов Украины среди молодежи Рассула Гулиева и Александра Слесарева, также ставшего Чемпионом Европы. Добавим, что чемпионом Украины среди юниоров стал Давид Молодан.

Военные посетили соревнования как зрители

Во время церемонии открытия самой Матчевой встречи боксеры участники возложили цветы к портрету легендарного тренера Александра Карпова.

Портрет Александра Карпова. Фото: Надежда Девятина

На ринг пригласили почетных гостей: вице-президента Федерации бокса Киевской области Владимира Матвийчука, который презентовал Федерации бокса Одесской области огромную боксерскую перчатку с автографами известных боксеров и тренеров. Там были автографы Виктора Постола, Сергея Дзинзирука, тренера 4 чемпионов мира Юрия Нужненко, председателя наблюдательного совета Киевской Федерации бокса Константина Калашникова, президента Федерации бокса Киева Яна Москаленко.

Также на ринг турнира вышли главный тренер сборной Киевской области Игорь Цвитненко, вице-президент Федерации бокса города Бровары Евгений Гусак, вице-президент Федерации бокса Николаевской области Александр Ключко, главный тренер сборной Николаевской области Алексей Капацина, член исполкома ФБОО, основатель мультифункционального спорткомплекса Александр Сиротюк, президент олимпийских видов борьбы Трифон Антов, глава городского спортуправления Руслан Пуздрач и начальник по физической подготовке 11 бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины Владимир Юшкевич, также передавший благодарность президенту Федерации бокса в Одесской области Виталию Герсаку за проведение декомпрессии для военных. Военные, кстати, тоже присутствовали на турнире, как зрители.

Гвардейцы 11-й бригады им. М. Грушевского и организаторы. Фото: Надежда Девятина

Бои продолжались 2 дня, от каждой команды на ринг вышли по 10 боксеров в разных возрастных и весовых категориях. Одесская область взяла первое общекомандное место, Николаевская область второе, а Киевская третье. Но главное это опыт и практика, которую получат боксеры, уважение военным, присутствовавшим на турнире, как зрители и память исторического тренера.

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