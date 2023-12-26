В Одесі відбулась масштабна матчева зустріч з боксу пам'яті Карпова

Радість перемоги учасника турніру. Фото: Надія Дев'ятіна

Масштабна Матчева зустріч з боксу між збірними Одеської, Київської та Миколаївської областей пам’яті Олександра Карпова пройшла за підтримки президента Федерації боксу Одеської області Віталія Герсака у Fitness Stadium. Також під час церемонії відкриття підбили підсумки успішного 2023 року для одеських боксерів.

Подробиці заходу та хто став боксером та тренером року, в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Спочатку нагородили усіх поважних тренерів, головних наставників збірних різних вікових категорій нашого регіону: головного тренера збірної області та генерального секретаря ФБОО Володимира Осипчука, старшого тренера області серед дорослих, Михайла Серженюка, старшого тренера збірної області серед молоді, заслуженого тренера України Ігоря Юрескула, старшого тренера області серед юніорів Євгена Білика, радника президента Федерації боксу в Одеській області, старшого тренера області серед дівчат та студентів, Заслуженого працівника фізкультури та спорту Азера Мустафаєва, суддю міжнародної категорії, керівника адміністративно-господарського сектора Володимира Шевченко, члена виконкому та адвоката ФБОО Олександра Прищепу.

Кращий тренер року Одеської Федерації боксу Нурредін Алібейлі та його наставник Азер Мустафаєв. Фото: Надія Дев'ятіна

Віце-президенти Федерації боксу Одеської області Олег Каптур та Абас Хашемі нагородили кращого тренера року Нуреддіна Алібейлі та кращого боксера року, чемпіона України серед дорослих Джамала Кулієва. Також відзначили чемпіонів України серед молоді Рассула Гулієва та Олександра Слєсарєва, який також став Чемпіоном Європи. Додамо, що чемпіоном України серед юніорів став Давід Молодан.

Військові відвідали змагання, як глядачі

Під час церемонії відкриття самої Матчевої зустрічі боксери учасники поклали квіти до портрета легендарного тренера Олександра Карпова.

Портрет Олександра Карпова. Фото: Надія Дев'ятіна

На ринг запросили почесних гостей: віце-президента Федерації боксу Київської області Володимира Матвійчука, який презентував Федерації боксу в Одеській області величезну боксерську рукавичку з автографами відомих боксерів та тренерів серед яких Віктор Постол, Сергій Дзинзирук, тренер 4 чемпіонів світу Юрій Нужненко, голова наглядової ради Київської Федерації боксу Костянтин Калашніков, президент Федерації боксу Києва Ян Москаленко.

Також на ринг турніру вийшли головний тренер збірної Киїської області Ігор Цвитненко, віце-президент Федерації боксу міста Бровари Євген Гусак, віце-президент Федерації боксу Миколаївської області Олександр Ключко, головний тренер збірної Миколаївської області Олексій Капацина, член виконкому ФБОО, засновник мультіфункціонального спорткомплексу Fitness Stadium Олександр Сиротюк, президент олімпійських видів боротьби Трифон Антов, голова міського спортуправління Руслан Пуздрач та начальник з фізичної підготовки 11 бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України Володимир Юшкевич, який також передав подяку президенту Федерації боксу в Одеській області Віталію Герсаку за проведення декомпресії для військових. Військові до речі теж були присутні на турнірі, як глядачі.

Гвардійці 11 бригади ім. М. Грушевського та організатори. Фото: Надія Дев'ятіна

Бої тривали 2 дні, від кожної команди на ринг вийшли по 10 боксерів в різних вікових та вагових категоріях. Одеса взяла перше загальнокомандне місто, Миколаївська область друге, а Київська третє. Але головне це досвід та практика, яку отримають боксери, повага військовим, які були присутні на турнірі, як глядачі та пам’ять історичного тренера.

Нагадаємо, "Жирона" найближчим часом може підписати ще одного українця із УПЛ.

"Арсенал" готовий до трансферу Довбика.

"Манчестер Сіті" заплатить за гравця "Жирони" 30 млн євро.

Шанс для Мудрика — у наступному матчі в "Челсі" не зіграють 12 футболістів.

Георгій Судаков став метою двох легендарних англійських грандів.

"Жирона" підняла цінник на Циганкова — більше платили лише за Мудрика.