В UNITED 24 показали, как один из героев Азовстали посетил матч Украина — Италия

Ростислав "Бурштын". Фото: Армия Информ

Благотворительная платформа UNITED 24 и звездный украинский футболист и тренер Андрей Шевченко исполнили мечту защитника ''Азовстали''. Они организовали ему поездку на матч Украина — Италия в немецкий Леверкузен.

В UNITED 24 показали, как исполнили мечту военного Ростислава "Бурштына".

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По информации от UNITED 24, мечта защитника, который восстанавливается после тяжелых ранений, заключалась в посещении этого матча.

"Мечта сбылась! Защитник "Азовстали" Ростислав "Бурштын" вживую болел за украинскую сборную в отборе на Евро-2024!" — говорится в сообщении.

Ростислав начал свою поездку с центрального железнодорожного вокзала в Киеве, откуда отправился в Польшу. Оттуда он самолетом сел добрался до Леверкузена, где встретился с игроками украинской сборной.

С воином общались Александр Зинченко и Сергей Ребров. Затем он болел за сборную на стадионе. После игры болельщики обеих команд аплодировали военному.

Отметим, что Украина в своем матче сыграла вничью с Италией (0:0) и не смогла напрямую попасть на чемпионат Европы. У нашей сборной будет шанс попасть на турнир через плей-офф. В первом матче команда сыграет против Боснии и Герцеговины.

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