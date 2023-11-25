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В UNITED 24 показали, як один із героїв Азовсталі відвідав матч Україна — Італія

25 листопада 2023 10:03
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Агабекян Карен
редактор
В UNITED 24 показали, як один із героїв Азовсталі відвідав матч Україна — Італія
Ростислав "Бурштин". Фото: Армія Інформ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Благодійна платформа UNITED 24 та зірковий український футболіст та тренер Андрій Шевченко виконали мрію захисника ''Азовсталі''. Вони влаштували йому поїздку на матч Україна — Італія в німецький Леверкузен.

В UNITED 24 показали, як виконали мрію військового Ростислава "Бурштина".

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За інформацією від UNITED 24, мрією захисника, який відновлюється після важких поранень, було відвідати цей матч.

"Мрія здійснилася! Захисник "Азовсталі" Ростислав "Бурштин" наживо вболівав за українську збірну у відборі на Євро-2024!" — йдеться в повідомленні.

Ростислав почав свою поїздку з центрального залізничного вокзалу у Києві, звідки відправився до Польщі. Звідти він літаком сів дібрався до Леверкузена, де зустрівся з гравцями української збірної.

З воїном спілкувалися Олександр Зінченко та Сергієм Ребровим. Потім він вболівав за збірну на стадіоні. Після гри вболівальники обох команд аплодували військовому.

Зазначимо, що Україна у своєму матчі зіграла внічию з Італією (0:0) та не змогла напряму потрапити на чемпіонат Європи. У нашої збірної буде шанс потрапити на турнір через плей-оф. У першому матчі команда зіграє проти Боснії та Герцеговини.

Нагадаємо, Циганков очікує трансфер до відомого клубу вже наступного року. 

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Зінченко дедалі ближче до відходу з "Арсеналу" — з'явився ще один претендент на гравця. 

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Не лише Довбик та Циганков — ще один українець тренувався з основою "Жирони".

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