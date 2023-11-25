В UNITED 24 показали, як один із героїв Азовсталі відвідав матч Україна — Італія

Ростислав "Бурштин". Фото: Армія Інформ

Благодійна платформа UNITED 24 та зірковий український футболіст та тренер Андрій Шевченко виконали мрію захисника ''Азовсталі''. Вони влаштували йому поїздку на матч Україна — Італія в німецький Леверкузен.

В UNITED 24 показали, як виконали мрію військового Ростислава "Бурштина".

Читайте також:

Захиснику "Азовсталі" аплодував весь стадіон

За інформацією від UNITED 24, мрією захисника, який відновлюється після важких поранень, було відвідати цей матч.

"Мрія здійснилася! Захисник "Азовсталі" Ростислав "Бурштин" наживо вболівав за українську збірну у відборі на Євро-2024!" — йдеться в повідомленні.

Ростислав почав свою поїздку з центрального залізничного вокзалу у Києві, звідки відправився до Польщі. Звідти він літаком сів дібрався до Леверкузена, де зустрівся з гравцями української збірної.

З воїном спілкувалися Олександр Зінченко та Сергієм Ребровим. Потім він вболівав за збірну на стадіоні. Після гри вболівальники обох команд аплодували військовому.

Зазначимо, що Україна у своєму матчі зіграла внічию з Італією (0:0) та не змогла напряму потрапити на чемпіонат Європи. У нашої збірної буде шанс потрапити на турнір через плей-оф. У першому матчі команда зіграє проти Боснії та Герцеговини.

Нагадаємо, Циганков очікує трансфер до відомого клубу вже наступного року.

Судаков визначився із новим клубом — про що йдеться.

Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику.

Зінченко дедалі ближче до відходу з "Арсеналу" — з'явився ще один претендент на гравця.

"Динамо" розглядає кандидатуру відомого тренера замість Шовковського.

Не лише Довбик та Циганков — ще один українець тренувався з основою "Жирони".