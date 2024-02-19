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Валенсия выкупит контракт Яремчука — стала известна сумма

19 февраля 2024 16:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Валенсия выкупит контракт Яремчука — стала известна сумма
Роман Яремчук в составе "Валенсии". Фото: instagram.com/valenciacf/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство испанской "Валенсии" собирается подписать соглашение с Романом Яремчуком. Украинский футболист может стать футболистом левантийского клуба на постоянной основе. 

"Валенсия" ведет переговоры с "Брюгге" о выкупе контракта форварда, сообщает Marca

Форвард сборной Украины Роман Яремчук в сезоне 2023/2024 выступает в испанской "Валенсии" на правах аренды. Футболист записал на свой счет уже три гола, тренерский штаб доволен прогрессом 28-летнего голеадора. 

Роман Яремчук
Форвард Роман Яремчук в Испании. Фото: instagram.com/valenciacf/

"Валенсия" хочет выкупить Яремчука 

Украинский форвард связан контрактом с "Брюгге" до лета 2026-го года. Бельгийский клуб не рассчитывает на Романа Яремчука, но не собирается продавать его дешевле, чем за 17 млн евро.

"Валенсия" довольна не только прогрессом украинца, но и тем, как он адаптировался в испанской команде. Главный тренер "летучих мышей" Рубен Бараха считает, что Роман Яремчук стал важной частью коллектива. 

При этом "Валенсия" не готова платить за форварда столько, сколько хочет получить "Брюгге". Клубы продолжают переговоры о трансфере украинца. Альтернативным вариантом является аренда Романа Яремчука еще на один сезон. 

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