Валенсія викупить контракт Яремчука — стала відома сума

Роман Яремчук у складі "Валенсії". Фото: instagram.com/valenciacf/

Керівництво іспанської "Валенсії" має намір підписати угоду з Романом Яремчуком. Український футболіст може стати футболістом левантійського клубу на постійній основі.

"Валенсія" веде переговори з "Брюгге" щодо викупу контракту форварда, повідомляє Marca.

Форвард збірної України Роман Яремчук у сезоні 2023/2024 виступає в іспанській "Валенсії" на правах оренди. Футболіст записав на свій рахунок вже три голи, тренерський штаб задоволений прогресом 28-річного голеадора.

Форвард Роман Яремчук в Іспанії Фото: instagram.com/valenciacf/

"Валенсія" хоче викупити Яремчука

Український форвард пов'язаний контрактом із "Брюгге" до літа 2026 року. Бельгійський клуб не розраховує на Романа Яремчука, але не має наміру продавати його дешевше, ніж за 17 млн євро.

"Валенсія" задоволена не лише прогресом українця, а й тим, як він адаптувався до іспанської команди. Головний тренер "кажанів" Рубен Бараха вважає, що Роман Яремчук став важливою частиною колективу.

"Валенсія" не готова платити за форварда стільки, скільки хоче отримати "Брюгге". Клуби продовжують переговори щодо трансферу українця. Альтернативним варіантом є оренда Романа Яремчука на ще один сезон.

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