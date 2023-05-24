Ван Нистелрой немедленно покинул "ПСВ"

Легендарный экс-футболист Рууд ван Нистелрой. Фото: Instagram/rvnistelrooij

Главный тренер нидерландского "ПСВ" Рууд ван Нистелрой принял решение немедленно покинуть клуб. Специалист отказался дорабатывать с командой до конца текущего сезона.

Об этом сообщает The Athletic.

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Рууд ван Нистелрой решил покинуть "ПСВ" за несколько туров до завершения сезона в Eredivisie. В нидерландском клубе сообщили, что во вторник состоялась встреча между руководством "красно-белых" и специалистом, на которой стороны решили сосредоточиться на ближайшем матче против "АЗ Алкмар". Впрочем, уже сегодня наставник объявил, что немедленно покидает команду.

Ван Нистелрой руководит действиями игроков "ПСВ". Фото: Instagram/rvnistelrooij

"Ван Нистелрой сообщил сегодня утром, что, по его мнению, в клубе недостаточно поддержки, чтобы продолжать дальше. Он сразу же объяснил это игрокам и персоналу. В это воскресенье по просьбе руководства Фред Руттен временно возьмет на себя обязанности главного тренера. ПСВ сожалеет о решении ван Нистелроя и благодарен ему за победу в этом сезоне на Johan Cruyff Shield и TOTO KNVB Cup и надеется завершить футбольный год вторым местом", — сообщили в клубе.

Ван Нистелрой возглавил первую команду "ПСВ" в марте 2022 года. До этого он работал с молодежкой клуба.

Контракт тренера с "фермерами" был рассчитан на три года.

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