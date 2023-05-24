Ван Нистелрой немедленно покинул "ПСВ"
Главный тренер нидерландского "ПСВ" Рууд ван Нистелрой принял решение немедленно покинуть клуб. Специалист отказался дорабатывать с командой до конца текущего сезона.
Об этом сообщает The Athletic.
Ван Нистелрой не видит своего будущего в "ПСВ"
Рууд ван Нистелрой решил покинуть "ПСВ" за несколько туров до завершения сезона в Eredivisie. В нидерландском клубе сообщили, что во вторник состоялась встреча между руководством "красно-белых" и специалистом, на которой стороны решили сосредоточиться на ближайшем матче против "АЗ Алкмар". Впрочем, уже сегодня наставник объявил, что немедленно покидает команду.
"Ван Нистелрой сообщил сегодня утром, что, по его мнению, в клубе недостаточно поддержки, чтобы продолжать дальше. Он сразу же объяснил это игрокам и персоналу. В это воскресенье по просьбе руководства Фред Руттен временно возьмет на себя обязанности главного тренера. ПСВ сожалеет о решении ван Нистелроя и благодарен ему за победу в этом сезоне на Johan Cruyff Shield и TOTO KNVB Cup и надеется завершить футбольный год вторым местом", — сообщили в клубе.
Ван Нистелрой возглавил первую команду "ПСВ" в марте 2022 года. До этого он работал с молодежкой клуба.
Контракт тренера с "фермерами" был рассчитан на три года.
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