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Ван Ністелрой терміново покинув "ПСВ"

24 травня 2023 18:11
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Ван Ністелрой терміново покинув "ПСВ"
Легендарний ексфутболіст Рууд ван Ністелрой. Фото: Instagram/rvnistelrooij
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Головний тренер нідерландського "ПСВ" Рууд ван Ністелрой ухвалив рішення негайно залишити клуб. Фахівець відмовився допрацьовувати з командою до кінця поточного сезону. 

Про це повідомляє The Athletic. 

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Рууд ван Ністелрой вирішив залишити "ПСВ" за декілька турів до завершення сезону в Eredivisie. У нідерландському клубі повідомили, що у вівторок відбулась зустріч між керівництвом "червоно-білих" та фахівцем, на якій сторони вирішили зосередитися на найближчому матчі проти "АЗ Алкмар". Втім, вже сьогодні наставник оголосив, що негайно покидає команду. 

Ван Нистелрой
Ван Ністелрой керує діями гравців "ПСВ". Фото: Instagram/rvnistelrooij

"Ван Ністелрой повідомив сьогодні вранці, що, на його думку, в клубі недостатньо підтримки, щоб продовжувати далі. Він одразу ж пояснив це гравцям і персоналу. Цієї неділі на прохання керівництва Фред Руттен тимчасово візьме на себе обов'язки головного тренера. ПСВ шкодує про рішення ван Ністелроя і вдячний йому за перемогу в цьому сезоні на Johan Cruyff Shield і TOTO KNVB Cup і сподівається завершити футбольний рік другим місцем", — повідомили в клубі.

Ван Ністелрой очолив першу команду "ПСВ" в березні 2022 року. До цього він працював з молодіжкою клубу. 

Контракт тренера з "фермерами" був розрахований на три роки. 

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