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Ванат может больше не сыграть на Евро-2023: футболиста дисквалифицировали

28 июня 2023 07:00
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Агабекян Карен
редактор
Ванат может больше не сыграть на Евро-2023: футболиста дисквалифицировали
Ванат после удаления поздравил партнеров по сборной с победой над румынами. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины U-21 после ничьей с Испанией (2:2) официально вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы. Но в последней игре Руслан Ротань не мог рассчитывать на форварда Владислава Ваната.

Игрок получил красную карточку в матче 2-го тура против Румынии (1:0), сообщает портал Новости.LIVE.

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После трех матчей в группе Украина и Испания имеют по 7 набранных очков, но разница мячей лучше у пиренейцев — 6:2 против 5:2.

Ванат (по Овчаренко) готовится к следующим матчам сборной. Фото: УАФ

Для возвращения Ваната нужен полуфинал

Напомним, что в дополнительное время выигранного матча с румынами форвард сборной Украины Владислав Ванат ударил головой соперника и получил прямую красную карточку.

Дисциплинарный комитет UEFA еще до матча с Испанией принял решение о дисквалификации Ваната сроком на два матча. Согласно постановлению, футболист пропустил игру с испанцами и не сыграет в четвертьфинале. Только в случае попадания в полуфинал игрок снова получит шанс сыграть.

После матча с румынами главный тренер сборной Украины Руслан Ротань заявил, что таким действием Ванат сам себя наказал, поскольку получит дисквалификацию, по которой может не сыграть в сборной.

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