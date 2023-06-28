Ванат может больше не сыграть на Евро-2023: футболиста дисквалифицировали

Ванат после удаления поздравил партнеров по сборной с победой над румынами. Фото: УАФ

Сборная Украины U-21 после ничьей с Испанией (2:2) официально вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы. Но в последней игре Руслан Ротань не мог рассчитывать на форварда Владислава Ваната.

Игрок получил красную карточку в матче 2-го тура против Румынии (1:0), сообщает портал Новости.LIVE.

Читайте также:

После трех матчей в группе Украина и Испания имеют по 7 набранных очков, но разница мячей лучше у пиренейцев — 6:2 против 5:2.

Ванат (по Овчаренко) готовится к следующим матчам сборной. Фото: УАФ

Для возвращения Ваната нужен полуфинал

Напомним, что в дополнительное время выигранного матча с румынами форвард сборной Украины Владислав Ванат ударил головой соперника и получил прямую красную карточку.

Дисциплинарный комитет UEFA еще до матча с Испанией принял решение о дисквалификации Ваната сроком на два матча. Согласно постановлению, футболист пропустил игру с испанцами и не сыграет в четвертьфинале. Только в случае попадания в полуфинал игрок снова получит шанс сыграть.

После матча с румынами главный тренер сборной Украины Руслан Ротань заявил, что таким действием Ванат сам себя наказал, поскольку получит дисквалификацию, по которой может не сыграть в сборной.

Напомним, что Михаил Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер.

Анатолий Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером.

Виталий Буяльский хочет уйти из "Динамо" ради заграничного клуба.

Лидер "Челси" перешел в "Арсенал": сколько заплатили "канониры".

Форвард Эдин Джеко отказался играть в России и вызвал скандал у "Фенербахче".

Харри Кейн поставил ультиматум "Тоттенхэму": чего хочет форвард.