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Ванат може більше не зіграти на Євро-2023: футболіста дискваліфікували

28 червня 2023 07:00
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Агабекян Карен
редактор
Ванат може більше не зіграти на Євро-2023: футболіста дискваліфікували
Ванат після видалення привітав партнерів по збірній з перемогою над румунами. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Збірна України U-21 після нічиєї з Іспанією (2:2) офіційно вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату Європи. Але в останній грі Руслан Ротань не міг розраховувати на форварда Владислава Ваната.

Гравець отримав червону картку в матчі 2-го туру проти Румунії (1:0), повідомляє портал Новини.LIVE.

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Після трьох матчів у групі Україна та Іспанія мають по 7 набраних очок, але різниця м'ячів краща у піренейців — 6:2 проти 5:2.

Ванат (за Вівчаренком) готується до наступних матчів збірної. Фото: УАФ

Для повернення Ваната потрібний півфінал

Нагадаємо, що в додатковий час виграного матчу з румунами форвард збірної України Владислав Ванат ударив головою суперника і отримав пряму червону картку.

Дисциплінарний комітет UEFA ще до матчу з Іспанією ухвалив рішення про дискваліфікацію Ваната терміном на два матчі. Згідно з постановою футболіст пропустив гру з іспанцями та не зіграє у чвертьфіналі. Лише у випадку потрапляння в півфінал гравець знову отримає шанс зіграти.

Після матчу з румунами головний тренер збірної України Руслан Ротань заявив, що такою дією Ванат сам себе покарав, оскільки отримає дискваліфікацію, через яку може не зіграти в збірній.

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