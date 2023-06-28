Ванат може більше не зіграти на Євро-2023: футболіста дискваліфікували

Ванат після видалення привітав партнерів по збірній з перемогою над румунами. Фото: УАФ

Збірна України U-21 після нічиєї з Іспанією (2:2) офіційно вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату Європи. Але в останній грі Руслан Ротань не міг розраховувати на форварда Владислава Ваната.

Гравець отримав червону картку в матчі 2-го туру проти Румунії (1:0), повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Після трьох матчів у групі Україна та Іспанія мають по 7 набраних очок, але різниця м'ячів краща у піренейців — 6:2 проти 5:2.

Ванат (за Вівчаренком) готується до наступних матчів збірної. Фото: УАФ

Для повернення Ваната потрібний півфінал

Нагадаємо, що в додатковий час виграного матчу з румунами форвард збірної України Владислав Ванат ударив головою суперника і отримав пряму червону картку.

Дисциплінарний комітет UEFA ще до матчу з Іспанією ухвалив рішення про дискваліфікацію Ваната терміном на два матчі. Згідно з постановою футболіст пропустив гру з іспанцями та не зіграє у чвертьфіналі. Лише у випадку потрапляння в півфінал гравець знову отримає шанс зіграти.

Після матчу з румунами головний тренер збірної України Руслан Ротань заявив, що такою дією Ванат сам себе покарав, оскільки отримає дискваліфікацію, через яку може не зіграти в збірній.

Нагадаємо, Михайло Мудрик продовжить кар'єру у топ-клубі: готують трансфер.

Анатолій Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається із голкіпером.

Віталій Буяльський хоче піти з "Динамо" заради закордонного клубу.

Лідер "Челсі" перейшов до "Арсеналу": скільки заплатили "каноніри".

Форвард Едін Джеко відмовився грати в Росії та викликав скандал у "Фенербахче".

Харрі Кейн поставив ультиматум "Тоттенгему": чого хоче форвард.