Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ващук опроверг страшилки о ТЦК и службе в армии arrow

Ващук опроверг страшилки о ТЦК и службе в армии

20 января 2024 22:48
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Ващук опроверг страшилки о ТЦК и службе в армии
Военнослущжащий Нацгвардии Владислав Ващук. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший игрок сборной Украины и киевского "Динамо" Владислав Ващук высказал свое мнение о мобилизации. Сам он пошел служить добровольцем.

Ващук отметил, что россияне не будут спрашивать, кого мобилизовать на оккупированных территориях, сообщил портал DW.

Читайте также:

Россияне мобилизуют украинцев насильно

Ващук обратился к тем, кто сомневается служить. Владислав напомнил украинцам, что после оккупации территорий россияне мобилизуют местное население, не спрашивая их согласие.

"Если бы пришли россияне — они бы мобилизовали всех. Сделали бы армию, хватали бы всех. И все, кто пищит "не могу" — все воевали бы. Надо победить, для этого нужно сделать все. Если хочешь победить, видишь, есть желание будущего своего ребенка — надо идти и двигаться в направлении победы", — сказал Ващук.

Бывший военнослужащий отметил, что не нужно бояться и скрываться, а лучше идти в военкомат и просить научиться.

"Все думают, что сегодня у нас хватают, вывозят куда-то и, так сказать, "давайте, воюйте". Такого нет. Все учатся. Все получают какое-то образование с автоматом, если ты хочешь", — отметил Ващук.

Бывший футболист после подписания контракта с Национальной гвардией служит в медицинской роте.

Напомним, Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него.

Шапаренко летом уйдет из "Динамо" в заграничный клуб.

"Жирона" назвала два условия продажи Цыганкова.

Анчелотти прокомментировал ошибки Лунина в провальном матче с "Атлетиком".

Артем Милевский посоветовал Андрею Лунину вариант продолжения карьеры — уходить ли из "Реала".

Трансфер Пихаленка — журналисты раскрыли правду об уходе лидера "Днепра-1".

война
футбол
Динамо
мобилизация
Владислав Ващук

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме