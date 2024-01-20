Ващук опроверг страшилки о ТЦК и службе в армии
Бывший игрок сборной Украины и киевского "Динамо" Владислав Ващук высказал свое мнение о мобилизации. Сам он пошел служить добровольцем.
Ващук отметил, что россияне не будут спрашивать, кого мобилизовать на оккупированных территориях, сообщил портал DW.
Россияне мобилизуют украинцев насильно
Ващук обратился к тем, кто сомневается служить. Владислав напомнил украинцам, что после оккупации территорий россияне мобилизуют местное население, не спрашивая их согласие.
"Если бы пришли россияне — они бы мобилизовали всех. Сделали бы армию, хватали бы всех. И все, кто пищит "не могу" — все воевали бы. Надо победить, для этого нужно сделать все. Если хочешь победить, видишь, есть желание будущего своего ребенка — надо идти и двигаться в направлении победы", — сказал Ващук.
Бывший военнослужащий отметил, что не нужно бояться и скрываться, а лучше идти в военкомат и просить научиться.
"Все думают, что сегодня у нас хватают, вывозят куда-то и, так сказать, "давайте, воюйте". Такого нет. Все учатся. Все получают какое-то образование с автоматом, если ты хочешь", — отметил Ващук.
Бывший футболист после подписания контракта с Национальной гвардией служит в медицинской роте.
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