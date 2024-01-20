Ващук спростував страшилки про ТЦК та службу в армії

Військовослужбовець Нацгвардії Владислав Ващук. Фото: скріншот

Колишній гравець збірної України та київського "Динамо" Владислав Ващук висловив свою думку щодо мобілізації. Він пішов служити добровольцем.

Ващук зазначив, що росіяни не будуть питати, кого мобілізувати на окупованих територіях, повідомив портал DW.

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Ващук звернувся до тих, хто має сумніви служити. Владислав нагадав українцям, що після окупації територій росіяни мобілізують місцеве населення, не питаючи їхньої згоди.

"Якби прийшли росіяни — вони б мобілізували всіх. Зробили б армію, хапали б усіх. І всі, хто кричить "не можу" — всі воювали б. Треба перемогти, для цього треба зробити все. Якщо хочеш перемогти, бачиш, є бажання майбутньої своєї дитини — треба йти і рухатися у напрямку перемоги", — сказав Ващук.

Колишній військовослужбовець зазначив, що не треба боятися та ховатися, а краще йти у військкомат та просити навчитися.

"Всі думають, що сьогодні у нас хапають, вивозять кудись і, так би мовити, "давайте, воюйте". Такого немає. Усі навчаються. Усі здобувають якусь освіту з автоматом, якщо ти хочеш", — зазначив Ващук.

Колишній футболіст після підписання контракту з Національною гвардією служить у медичній роті.

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