Болельщики в Украине смогут вскоре вернуться на стадионы

Автограф сессия Полесья. Фото: ФК Полесья

Министерство спорта Украины получило поручение разработать специальный механизм допуска болельщиков на турниры. Разрабатывать план допуска фанатов будут совместно с правоохранителями.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

"В настоящее время совместно с Министерством внутренних дел, органами безопасности и областными военными администрациями мы разрабатываем алгоритм, который позволит сделать спортивные мероприятия доступными и максимально безопасными для зрителей", — говорится в сообщении.

Министерство молодежи и спорта обращает внимание, что после согласования всех деталей реализации этого решения, министерство отдельно сообщит, когда зрители смогут вернуться на трибуны.

Глава Минспорта отметил, что допуск зрителей на трибуны поможет развитию спортивной индустрии, улучшит финансовое состояние спортивных организаций и подарит болельщикам эмоции, которые можно получить только на стадионе.

И.о. министра спорта Украины Матвей Бидный отметил, что это поможет улучшить финансовую ситуацию спортивных арен и самих команд, но приоритетом является безопасность всех участников процесса.

"Возвращение болельщиков поможет стадионам и клубам снова стать финансово стабильными, и никакие телетрансляции не смогут полностью заменить эмоции на стадионе. Но первый вопрос для нас – это безопасность зрителей и спортсменов", — заверил чиновник.

Сколько уничтожили оккупанты спортивных объектов

По информации Министерства молодежи и спорта Украины, с начала полномасштабного вторжения России пострадали более 350 наших спортивных объектов. Более 100 из них разрушены полностью или уничтожены частично. На их восстановление уже нужно более 200 млн. долларов. И эта цифра только продолжает расти.

Напомним, Буяльский станет игроком немецкого клуба — что известно.

Украинский футбольный клуб прекратил существование.

Экс-форвард "Динамо" забил три гола и стал одним из лучших бомбардиров в Польше.

Шевченко станет главным тренером "Милана".

Кварацхелия со скандалом уйдет из "Наполи" в известный клуб.

Усик победит Фьюри при одном условии — Джошуа сделал прогноз на бой.