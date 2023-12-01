Вболівальники в Україні зможуть незабаром повернутись на стадіони

Автограф сесія Полісся. Фото: ФК Полісся

Міністерство спорту України отримало доручення розробити спеціальний механізм допуску вболівальників на турніри. Розробляти план допуску фанатів будуть спільно із правоохоронцями.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів України, передає Новини.LIVE.

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"Наразі спільно з Міністерством внутрішніх справ, органами безпеки та обласними військовими адміністраціями ми розробляємо алгоритм, який дасть змогу зробити спортивні заходи доступними та максимально безпечними для глядачів", — йдеться у повідомленні.

Міністерство молоді та спорту звертає увагу, що після узгодження всіх деталей щодо реалізації цього рішення, міністерство окремо повідомить, коли глядачі зможуть повернутися на трибуни.

Очільник Мінспорту зауважив, що допуск глядачів на трибуни допоможе розвитку спортивної індустрії, покращить фінансовий стан спортивних організацій та подарує вболівальникам емоції, які можна отримати лише на стадіоні.

В.о. міністра спорту України Матвій Бідний зазначив, що це допоможе поліпшити фінансову ситуацію спортивних арен і самих команд, але пріоритетом є безпека всіх учасників процесу.

"Повернення вболівальників допоможе стадіонам і клубам знову стати фінансово стабільними, і жодні телетрансляції не зможуть повністю замінити емоції на стадіоні. Але перше питання для нас - це безпека глядачів і спортсменів", — запевнив чиновник.

Скільки знищили окупанти спортивних об'єктів

Додамо, що за інформацією Міністерства молоді та спорту України, від початку повномасштабного вторгнення Росії постраждали понад 350 наших спортивних об'єктів. Понад 100 з них – зруйновано повністю або знищено частково. На їхню відбудову вже потрібно понад 200 млн доларів. І ця цифра тільки продовжує рости.

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