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Футболист Динамо стал лучшим игроком Украины в категории U21

21 мая 2024 15:11
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Волошин снова признан лучшим игроком Украины в категории U2
Игроки Динамо. Фото: FCDynamo
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

По итогам апреля 2024 года нападающий "Динамо" Назар Волошин получил звание лучшего украинского футболиста возрастной категории U21. Его чаще других упоминали в своих анкетах эксперты проекта Золотой талант.

Об этом говорится на сайте Золотой талант.

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В апреле текущего года Назар Волошин провел пять матчей за "Динамо" — 253 минуты. Ему удалось отличиться голом в ворота "Минаю".

Второе место в рейтинге занял центральный защитник "Руху" Богдан Слюбик, а Максим Хлань из "Лехии" стал третьим.

Всего в сезоне игрок "Динамо" Волошин забил 9 голов и отдал 8 результативных передач в 30 матчах за свой клуб

Лучшие игроки
Лучшие игроки Украины U21. Скриншот: goldtalant

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футбол
Украина
Динамо
Назарий Волошин

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