Волошин снова признан лучшим игроком Украины в категории U2

Футболист Динамо стал лучшим игроком Украины в категории U21
По итогам апреля 2024 года нападающий "Динамо" Назар Волошин получил звание лучшего украинского футболиста возрастной категории U21. Его чаще других упоминали в своих анкетах эксперты проекта Золотой талант.
Об этом говорится на сайте Золотой талант.
Лучший игрок Украины U21
В апреле текущего года Назар Волошин провел пять матчей за "Динамо" — 253 минуты. Ему удалось отличиться голом в ворота "Минаю".
Второе место в рейтинге занял центральный защитник "Руху" Богдан Слюбик, а Максим Хлань из "Лехии" стал третьим.
Всего в сезоне игрок "Динамо" Волошин забил 9 голов и отдал 8 результативных передач в 30 матчах за свой клуб
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