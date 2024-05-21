Волошин снова признан лучшим игроком Украины в категории U2

Игроки Динамо. Фото: FCDynamo

По итогам апреля 2024 года нападающий "Динамо" Назар Волошин получил звание лучшего украинского футболиста возрастной категории U21. Его чаще других упоминали в своих анкетах эксперты проекта Золотой талант.

Об этом говорится на сайте Золотой талант.

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В апреле текущего года Назар Волошин провел пять матчей за "Динамо" — 253 минуты. Ему удалось отличиться голом в ворота "Минаю".

Второе место в рейтинге занял центральный защитник "Руху" Богдан Слюбик, а Максим Хлань из "Лехии" стал третьим.

Всего в сезоне игрок "Динамо" Волошин забил 9 голов и отдал 8 результативных передач в 30 матчах за свой клуб

Лучшие игроки Украины U21. Скриншот: goldtalant

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