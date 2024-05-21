Волошин знову визнаний найкращим гравцем України у категорії U2

Футболіст Динамо став найкращим гравцем України у категорії U21
За підсумками квітня 2024 року форвард "Динамо" Назар Волошин отримав звання найкращого українського футболіста вікової категорії U21. Його найчастіше за інших згадували у своїх анкетах експерти проєкту Золотий талант.
Про це йдеться на сайті Золотий талант.
Найкращий гравець України U21
У квітні поточного року Назар Волошин провів п'ять матчів за "Динамо" — 253 хвилини. Йому вдалось відзначитись голом у ворота "Минаю".
Друге місцн у рейтингу зайняв центральний захисник "Руху" Богдан Слюбик, а Максим Хлань із "Лехії" став третім.
Загалом у сезоні гравець "Динамо" Волошин забив 9 голів та віддав 8 результативних передач у 30 матчах за свій клуб
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