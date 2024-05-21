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Футболіст Динамо став найкращим гравцем України у категорії U21

21 травня 2024 15:11
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Волошин знову визнаний найкращим гравцем України у категорії U2
Гравці Динамо. Фото: FCDynamo
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

За підсумками квітня 2024 року форвард "Динамо" Назар Волошин отримав звання найкращого українського футболіста вікової категорії U21. Його найчастіше за інших згадували у своїх анкетах експерти проєкту Золотий талант.

Про це йдеться на сайті Золотий талант.

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У квітні поточного року Назар Волошин провів п'ять матчів за "Динамо" — 253 хвилини. Йому вдалось відзначитись голом у ворота "Минаю".

Друге місцн у рейтингу зайняв центральний захисник "Руху" Богдан Слюбик, а Максим Хлань із "Лехії" став третім.

Загалом у сезоні гравець "Динамо" Волошин забив 9 голів та віддав 8 результативних передач у 30 матчах за свій клуб

Найкращі гравці
Найкращі гравці України U21. Скриншот: goldtalant

Нагадаємо, Лунін більше не зіграє цього сезону — Анчелотті ухвалив рішення.

У "Жироні" розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера.

Шовковський кардинально змінить склад "Динамо" — що відомо. 

Бензема повертається до Європи — Карім уже обрав клуб. 

Холіфілд пояснив, чим Усик його здивував у бою з Ф'юрі.

Лунін стане гравцем відомого клубу — "Реал" не зможе втримати українця.

футбол
Україна
Динамо
Назарій Волошин

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