Волошин знову визнаний найкращим гравцем України у категорії U2

Гравці Динамо. Фото: FCDynamo

За підсумками квітня 2024 року форвард "Динамо" Назар Волошин отримав звання найкращого українського футболіста вікової категорії U21. Його найчастіше за інших згадували у своїх анкетах експерти проєкту Золотий талант.

Про це йдеться на сайті Золотий талант.

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У квітні поточного року Назар Волошин провів п'ять матчів за "Динамо" — 253 хвилини. Йому вдалось відзначитись голом у ворота "Минаю".

Друге місцн у рейтингу зайняв центральний захисник "Руху" Богдан Слюбик, а Максим Хлань із "Лехії" став третім.

Загалом у сезоні гравець "Динамо" Волошин забив 9 голів та віддав 8 результативних передач у 30 матчах за свій клуб

Найкращі гравці України U21. Скриншот: goldtalant

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