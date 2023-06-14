"Вегас" в четвертый раз победил "Флориду" и впервые стал чемпионом НХЛ

"Золотые рыцари" отмечают первую победу в Кубке Стэнли/ Фото: Reuters/Stephen R. Sylvanie

"Вегас" проводит в НХЛ всего шестой сезон, но команда уже дважды досталась финалу Кубка Стэнли. В пятом матче финала Кубка Стэнли на своем льду "Золотые рыцари" разгромили "Флориду" со счетом 9:3 и завершили серию с результатом 4:1.

Подробности матча в материале Новини.LIVE.

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"Флорида" в нынешнем плей-офф уже находилась в ситуации, когда команда проигрывала 1:3 и сумела вытянуть серию, но в пятом поединке без лидера Мэттью Ткачука, пропускавшего игру из-за травмы, "Пантеры" не сумели выстоять и второй раз в истории проиграли финал.

THE VEGAS GOLDEN KNIGHTS ARE YOUR 2022-23 #STANLEYCUP CHAMPIONS!!! 🏆 pic.twitter.com/MR2sAf3KLb — NHL (@NHL) 14 Июн 2023

У "Вегаса" наоборот. Если в 2018 они уступили "Вашингтону", то команда выглядела уверенно и заслуженно забрала трофей. В первом периоде отличились Стоун и Хаг.

"Рыцари" разбили "Пантер"

Во втором соперник попытался отыграть одну шайбу усилиями Экблада, но "Рыцари" ответили попаданиями Мартинеса, Смита, Стоуна, Амадио и Барбашева. Это было издевательство, и счет стал 7:1. Довести дело до всеобщей победы уже было делом техники.

По итогам плей-офф MVP признан форвард "Вегаса" Джонатан Маршессо. Игрок в 22 матчах плей-офф забросил 13 шайб и сделал 12 результативных передач. На счету хоккеиста три победные шайбы. Основным конкурентом Маршессо был вратарь Адам Хилл, проведший уверенный сезон.

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