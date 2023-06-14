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"Вегас" вчетверте переміг "Флориду" та вперше став чемпіоном НХЛ

14 червня 2023 08:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
"Вегас" вчетверте переміг "Флориду" та вперше став чемпіоном НХЛ
"Золоті рицарі" відзначають першу перемогу у Кубку Стенлі. Фото: Reuters/Stephen R. Sylvanie
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

"Вегас" проводить у НХЛ лише шостий сезон, але команда вже двічі діставалась фіналу Кубка Стенлі. У п'ятому матчі фіналу Кубка Стенлі на своєму льоду "Золоті лицарі" розгромили "Флориду" з рахунком 9:3 та завершили серію з результатом 4:1. 

Подробиці матчу у матеріалі Новини.LIVE

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"Флорида" в нинішньому плей-оф вже перебувала в ситуації, коли команда програвала 1:3 і зуміла витягнути серію, але в п'ятому поєдинку без лідера Меттью Ткачука, який пропускав гру через травму, "Пантери" не зуміли вистояти й вдруге в історії програли фінал.

У "Вегаса" навпаки. Якщо у 2018-му вони поступились "Вашингтону", то наразі команда виглядала впевнено та заслужено забрала трофей. В першому періоді відзначились Стоун та Хаг. 

"Рицарі" розтрощили "Пантер"

В другому суперник спробував відіграти одну шайбу зусиллями Екблада, але "Рицарі" відповіли влучаннями Мартінеса, Сміта, Стоуна, Амадіо та Барбашева. Це було знущання, і рахунок став 7:1. Довести справу до загальної перемоги вже було справою техніки.

За підсумками плей-оф MVP визнано форварда "Вегаса" Джонатана Маршессо. Гравець у 22 матчах плей-оф закинув 13 шайб і зробив 12 результативних передач. На рахунку хокеїста три переможні шайби. Основним конкурентом Маршессо був воротар Адам Хілл, який провів впевнений сезон.

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